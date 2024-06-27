Причина вельми лякає. Дослідники помітили, що поведінка одних із найгрізніших хижаків в океані змінилася, бо тепер люди асоціюються у них з їжею.

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Напади акул на людей почастішали

За словами Маркуса Драймона, вченого з акул, випадки нападу акул у Мексиканській затоці значно почастішали за останнє десятиліття. Це важко проілюструвати емпірично, проте вчені вважають, що у хижаків стався певний зсув у поведінці, внаслідок чого човни стали асоціюватися з їжею.

Це відбувається через те, що люди й акули рибалять в одному й тому ж місці. Акули надзвичайно розумні та швидко вчаться, а тому в якийсь момент двигун човна почав асоціюватися у них з їжею. Морські хижаки просто почали нападати на човни, і тепер люди й акули в прямому сенсі конкурують за одну й ту саму рибу, внаслідок чого хижаки атакують човни,

– каже морська біологиня Жасмін Грем.

Зазначимо, що напад акул впливає на рибальство в усьому світі, проте особливо він поширений у США та Австралії, де хижаки та люди часто перетинаються, що спричиняє конфлікт. У 20 столітті люди знищили популяцію акул і це триває досі: щорічно люди вбивають близько 80 мільйонів акул на рік через попит на їхні плавники та випадковий вилов.

До слова, вважалося, що нібито косатки підганяють акул ближче до берега, що призводить до нападів на людей з відчаю. Однак, реальність ситуації може відрізнятися від того, що вважалося спочатку.

На щастя, у деяких регіонах світу заходи захисту дали змогу відновити чисельність акул. Наприклад, біля узбережжя Алабами чисельність бичачої акули (Carcharhinus leucas) збільшилася вп'ятеро в період із 2003 до 2020 року. Дослідники вважають, що саме теплі води дали змогу акулам процвітати.

Поведінка акул змінилася

Рибалки також помітили, що поведінка акул змінилася в південно-східних штатах США: все більше хижаків наближаються до човнів, кружляють або ховаються біля них. У відповідь багато рибалок-любителів і комерційних рибалок кажуть, що тепер вони ловлять рибу далі від берега, щоб не допустити вилову улову і пошкодження снастей.

У результаті морські біологи дійшли висновку, що акули зовсім не прагнуть нападати на людей, проте наша присутність і човни тепер асоціюються у них зі "шведським столом", а тому вони прагнуть наблизитися.

Вчені визнають, що проблема серйозніша, ніж вважали раніше, і також може вказувати на серйознішу екологічну проблему — наші морські системи нестабільні та розбалансовані. У риб просто немає достатньої кількості здорового середовища, щоб вони могли розселитися, тим самим дозволивши акулам і людям полювати в різних місцях.