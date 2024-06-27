Причина вельми лякає. Дослідники помітили, що поведінка одних із найгрізніших хижаків в океані змінилася, бо тепер люди асоціюються у них з їжею.
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Напади акул на людей почастішали
За словами Маркуса Драймона, вченого з акул, випадки нападу акул у Мексиканській затоці значно почастішали за останнє десятиліття. Це важко проілюструвати емпірично, проте вчені вважають, що у хижаків стався певний зсув у поведінці, внаслідок чого човни стали асоціюватися з їжею.
Це відбувається через те, що люди й акули рибалять в одному й тому ж місці. Акули надзвичайно розумні та швидко вчаться, а тому в якийсь момент двигун човна почав асоціюватися у них з їжею. Морські хижаки просто почали нападати на човни, і тепер люди й акули в прямому сенсі конкурують за одну й ту саму рибу, внаслідок чого хижаки атакують човни,
– каже морська біологиня Жасмін Грем.
Зазначимо, що напад акул впливає на рибальство в усьому світі, проте особливо він поширений у США та Австралії, де хижаки та люди часто перетинаються, що спричиняє конфлікт. У 20 столітті люди знищили популяцію акул і це триває досі: щорічно люди вбивають близько 80 мільйонів акул на рік через попит на їхні плавники та випадковий вилов.
На щастя, у деяких регіонах світу заходи захисту дали змогу відновити чисельність акул. Наприклад, біля узбережжя Алабами чисельність бичачої акули (Carcharhinus leucas) збільшилася вп'ятеро в період із 2003 до 2020 року. Дослідники вважають, що саме теплі води дали змогу акулам процвітати.
Поведінка акул змінилася
Рибалки також помітили, що поведінка акул змінилася в південно-східних штатах США: все більше хижаків наближаються до човнів, кружляють або ховаються біля них. У відповідь багато рибалок-любителів і комерційних рибалок кажуть, що тепер вони ловлять рибу далі від берега, щоб не допустити вилову улову і пошкодження снастей.
У результаті морські біологи дійшли висновку, що акули зовсім не прагнуть нападати на людей, проте наша присутність і човни тепер асоціюються у них зі "шведським столом", а тому вони прагнуть наблизитися.
Вчені визнають, що проблема серйозніша, ніж вважали раніше, і також може вказувати на серйознішу екологічну проблему — наші морські системи нестабільні та розбалансовані. У риб просто немає достатньої кількості здорового середовища, щоб вони могли розселитися, тим самим дозволивши акулам і людям полювати в різних місцях.