У нападі акул на людей звинуватили косаток – це не так

Під час нещодавнього інциденту, що стався 7 червня, троє людей були поранені в результаті окремих нападів акул вздовж узбережжя округу Волтон. Жертви, серед яких 45-річна жінка і двоє підлітків, зазнали нападу морських хижаків в один і той же день, всього в декількох кілометрах один від одного.

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Водночас нещодавні спостереження косаток (Orcinus orca) у цьому ж регіоні змусили деяких людей об'єднати ці дві події. У результаті серед місцевих жителів і туристів поширюються чутки про те, що напади акул на людей, імовірно, спричинені косатками, які атакують хижаків.

Насправді ці дві події не мають нічого спільного,

– каже морський біолог Хесус Ерік Ігер-Рівас.

Дослідники припускають, що відповідальність за напади на людей несе акула-бик (Carcharhinus leucas), і хоча косаток бачили за 120 кілометрів від нападу акул лише за кілька днів до нападу акул, вчені впевнені, причина – у чомусь іншому.

Раніше вчені дійсно спостерігали, як деякі групи косаток полюють на великих білих акул біля берегів Південної Африки та бичачих акул у Каліфорнійській затоці. Однак, за словами Ріваса, останні напади бичачих акул, ймовірно, пов'язані зі збільшенням активності людини поблизу місця харчування морських хижаків.

До теми, напади косаток на акул фіксують протягом останніх 50 років, проте останнім часом вони стали дедалі частішими. Косаток приваблюють акули через високий вміст поживних речовин у їхній печінці та кишках

Бичачі акули, які зазвичай зустрічаються біля узбережжя, розширили свої ареали годування через підвищення температури та наслідки глобальної зміни клімату. Гевін Нейлор, директор Програми дослідження акул Флориди в Університеті Флориди, припускає, що збільшення кількості нападів акул може бути пов'язане з тим, що їхня звичайна здобич переміщується ближче до берега, що призводить до того, що хижаки вступають в контакт з людьми.



У нападі акул на людей звинуватили косаток – це не так / Фото Unsplash

У світлі нещодавньої спекотної і сухої погоди в регіоні є припущення, що збільшення видобутку прісної води могло призвести до того, що солона вода перемістилася ближче до берега. Цей приплив солоної води міг привабити планктон і наживку, спонукаючи акул підпливати ближче до узбережжя. Таким чином, ці хижаки контактували з відпочивальниками, коли ті шукали джерела їжі.

У нещодавньому дослідженні вчені дійшли висновку, що сплеск спостережень за косатками в регіоні не пов'язаний зі зростанням чисельності місцевого населення. Натомість вчені пояснюють збільшення кількості зустрічей між людьми та косатками бурхливим розвитком індустрії екотуризму. Приплив човнів, що виходять у море, призвів до збільшення частоти спостережень за цими величними істотами.

Нейлор визнає, що косатки справді полюють на акул, але, як правило, це відбувається значно далі від берега і на те є причини. Річ у тім, що вздовж узбережжя багато місць, де акули можуть сховатися від косаток.