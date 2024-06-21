В нападении акул на людей обвинили косаток – это не так

Во время недавнего инцидента, произошедшего 7 июня, три человека были ранены в результате отдельных нападений акул вдоль побережья округа Уолтон. Жертвы, среди которых 45-летняя женщина и двое подростков, подверглись нападению морских хищников в один и тот же день, всего в нескольких километрах друг от друга.

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В то же время недавние наблюдения косаток (Orcinus orca) в этом же регионе заставили некоторых людей объединить эти два события. В результате среди местных жителей и туристов распространяются слухи о том, что нападения акул на людей, вероятно, вызваны косатками, которые атакуют хищников.

На самом деле эти два события не имеют ничего общего,

– говорит морской биолог Хесус Эрик Игер-Ривас.

Исследователи предполагают, что ответственность за нападения на людей несет акула-бык (Carcharhinus leucas), и хотя косаток видели в 120 километрах от нападения акул лишь за несколько дней до нападения акул, ученые уверены, причина – в чем-то другом.

Ранее ученые действительно наблюдали, как некоторые группы косаток охотятся на больших белых акул у берегов Южной Африки и бычьих акул в Калифорнийском заливе. Однако, по словам Риваса, последние нападения бычьих акул, вероятно, связаны с увеличением активности человека вблизи места питания морских хищников.

К теме, нападения косаток на акул фиксируют в течение последних 50 лет, однако в последнее время они стали все более частыми. Косаток привлекают акулы из-за высокого содержания питательных веществ в их печени и кишках

Бычьи акулы, которые обычно встречаются у побережья, расширили свои ареалы кормления из-за повышения температуры и последствия глобального изменения климата. Гэвин Нейлор, директор Программы исследования акул Флориды в Университете Флориды, предполагает, что увеличение количества нападений акул может быть связано с тем, что их обычная добыча перемещается ближе к берегу, что приводит к тому, что хищники вступают в контакт с людьми.



В нападении акул на людей обвинили косаток – это не так / Фото Unsplash

В свете недавней жаркой и сухой погоды в регионе есть предположение, что увеличение добычи пресной воды могло привести к тому, что соленая вода переместилась ближе к берегу. Этот приток соленой воды мог привлечь планктон и наживку, побуждая акул подплывать ближе к побережью. Таким образом, эти хищники контактировали с отдыхающими, когда те искали источники пищи.

В недавнем исследовании ученые пришли к выводу, что всплеск наблюдений за косатками в регионе не связан с ростом численности местного населения. Зато ученые объясняют увеличение количества встреч между людьми и косатками бурным развитием индустрии экотуризма. Приток лодок, выходящих в море, привел к увеличению частоты наблюдений за этими величественными существами.

Нейлор признает, что косатки действительно охотятся на акул, но, как правило, это происходит значительно дальше от берега и на то есть причины. Дело в том, что вдоль побережья много мест, где акулы могут спрятаться от косаток.