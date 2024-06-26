Активне поширення морських створінь

Португальського військового кораблика часто називають медузою, але насправді це різновид сифонофорів – групи тварин, тісно пов'язаних з ними.

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Вони дрейфують непоміченими, на 5 – 10 сантиметрів нижче за поверхню. Лише один укус їх гігантських мацаків, які можуть сягати до 48 метрів, може залишити плавця в агонії, та навіть убити.

Наразі вони поширені в усіх тропічних і субтропічних морях та у теплих водах відкритого океану.



Португальські кораблики можуть з'явитися на британських пляжах / Фото dailystar.co.uk

Експерти вважають, що наступним портом цих істот стануть курорти на заході та на південному узбережжі Великої Британії. З наступного тижня у багатьох частинах країни буде сонячно, і температура буде спекотніша, ніж зазвичай, оскільки налетить північноафриканський шлейф.

Різкий стрибок ртуті та стрімке потепління води у морі може змусити жахливих істот наблизитися до берегів Великобританії. Вони вже з'явилися у Джерсі.

Один Португальський корабель був помічений на пляжі Греве д'Азетт на південно-східному узбережжі, а інший – у затоці Уен на півдні острова. Берегова охорона Джерсі попередила людей не торкатися до них.



Португальські кораблики можуть бути смертельними / Фото dailystar.co.uk

До слова, був один смертельний випадок – 69-річна Марія Фуркас померла від укусу одного з Португальських корабликів у праву ногу, коли плавала зі своєю сестрою на Сардинії у 2010 році.

А у липні 2018 року 13-річна Веріті Стейнтон в агонії вилізла з моря з "опіками" по всьому тілу після жахливого нападу цієї істоти в Мейблторпі, Лінкольншир.