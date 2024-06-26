Активное распространение морских созданий

Португальского военного кораблика часто называют медузой, но на самом деле это разновидность сифонофоров – группы животных, тесно связанных с ними.

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Они дрейфуют незамеченными, на 5 – 10 сантиметров ниже поверхности. Только один укус их гигантских щупалец, которые могут достигать до 48 метров, может оставить пловца в агонии, и даже убить.

Сейчас они распространены во всех тропических и субтропических морях и в теплых водах открытого океана.



Португальские кораблики могут появиться на британских пляжах / Фото dailystar.co.uk

Эксперты считают, что следующим портом этих существ станут курорты на западе и на южном побережье Великобритании. Со следующей недели во многих частях страны будет солнечно, и температура будет жарче, чем обычно, поскольку налетит североафриканский шлейф.

Резкий скачок ртути и стремительное потепление воды в море может заставить ужасных существ приблизиться к берегам Великобритании. Они уже появились в Джерси.

Один Португальский корабль был замечен на пляже Греве д'Азетт на юго-восточном побережье, а другой – в заливе Уэн на юге острова. Береговая охрана Джерси предупредила людей не прикасаться к ним.



Португальские кораблики могут быть смертельными / Фото dailystar.co.uk

К слову, был один смертельный случай – 69-летняя Мария Фуркас умерла от укуса одного из Португальских корабликов в правую ногу, когда плавала со своей сестрой на Сардинии в 2010 году.

А в июле 2018 года 13-летняя Верити Стейнтон в агонии вылезла из моря с "ожогами" по всему телу после ужасного нападения этого существа в Мейблторпе, Линкольншир.