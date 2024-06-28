В дикой природе осталось всего около 1 000 особей. Но исследователи надеются, что им удастся спасти популяцию от вымирания.

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Самый маленький слон в мире может исчезнуть с лица Земли

Самый маленький вид слонов в мире, который почти на метр короче своих больших азиатских родственников, живет исключительно на острове Борнео. Известные своим ласковым и игривым поведением, эти слоны сейчас стоят перед угрозой вымирания из-за неустанной вырубки лесов.

К счастью, в новом исследовании команда из Кардиффского университета и полевого центра Данау Гиранг в Сабахе считает, что у вида все же есть небольшая надежда на спасение.

Занесение вида в "красный список вымирания" может помочь повысить осведомленность о бедственном положении исчезающего вида, а это в свою очередь усилит поддержку,

– говорит биолог Бенуа Гуссенс.

Вырубка леса уничтожает вид

Популяция слонов Борнео, которая населяла остров веками, возможно, тысячелетиями, отделилась от материковых слонов и образовала отдельную группу. Сегодня главной угрозой их выживанию является масштабная вырубка лесов, которая опустошает их естественную среду обитания и заставляет их все чаще конфликтовать с людьми.

Профессор Адриан Листер из Музея естествознания в Лондоне сообщил, что мировая популяция диких слонов сократилась до 1 000 особей, большинство из которых обитает в штате Сабах. Эти слоны отличаются характерным "детским лицом" и меньшим ростом, что делает их уникальной подгруппой вида.



Борнейские слоны меньше своих материковых собратьев / Фото WWF-Malaysia

Что еще угрожает слонам?

Производство пальмового масла в Малайзии и Индонезии переживает значительный рост, что приводит к масштабной вырубке лесов и значительной потере среды обитания диких животных. Такое воздействие на окружающую среду заставляет диких животных, в частности слонов, жить в непосредственной близости к людям, что повышает вероятность конфликтов между людьми и животными.

Слоны, вытеснены из своих естественных сред обитания, все чаще посягают на человеческие поселения в поисках пищи, что приводит к повреждению имущества и создает риски для безопасности людей. В свою очередь, эти столкновения часто приводят к ответным нападениям на слонов со стороны пострадавших общин.

Но это не все опасности, подстерегающие самого маленького слона на Земле – представители этого вида также становятся жертвами охоты за слоновой костью или могут быть случайно отравлены сельскохозяйственными химикатами.

Кстати,, по гипотетическому сценарию, большое катастрофическое событие опустошило Землю, что привело к вымиранию человеческой жизни и выживанию лишь нескольких видов, которые приспособились к новому постапокалиптическому миру. Исследователи рассказали, каким живым существам удастся пережить апокалипсис.