Исследователи рассказали, каким живым существам удастся пережить апокалипсис на Земле и приспособиться к новым условиям. Речь идет о пятерке претендентов.

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Какие 5 животных переживут глобальную катастрофу?

Тихоходки

Первые, кто выживет в экстремальных условиях окружающей среды, – бессмертные микроскопические существа, известные как тихоходки. Они доказали свою стойкость, процветая в самых неблагоприятных условиях на Земле. Исследователи даже окрестили их "самыми несокрушимыми животными на Земле", поскольку они бесстрашно преодолевают такие испытания, как песчаные дюны, минусовые температуры и большую высоту над уровнем моря.

Белок, известный как Dsup, имеет удивительную способность защищать генетический материал в клетках существ, медленно движущихся, действуя как щит от вредных частиц. Этот белок позволяет бабочкам выдерживать высокие уровни радиации, которые были бы смертельными для большинства других организмов. Некоторые эксперты даже предполагают, что медленноходки могут быть способны выживать в экстремальных условиях, таких как Луна.

Тараканы

Тараканы были названы самыми жизнеспособными существами на Земле. Несмотря на такие события вымирания, как падение астероида, уничтожившего динозавров, эти насекомые сумели выжить и процветать. Эксперты предполагают, что их шансы пережить будущие апокалипсисы высоки.

В новом исследовании ученые определили ключевые факторы, способствующие успеху тараканов. Исследователи предполагают, что их размер и пищевые привычки играют решающую роль в их процветании. Благодаря плоскому телу тараканы могут легко проникать в узкие щели, недоступные для многих других организмов. Эта уникальная черта позволяет им искать убежище и источники пищи даже в почве.



Тараканы смогут пережить глобальную катастрофу / Фото Unsplash

Кроме того, тараканы не полагаются на один источник пищи – технически они способны потреблять что угодно. Тараканы также невероятно устойчивы к токсинам, таким как инсектициды, что делает их одними из тех существ на Земле, от которых труднее всего избавиться.

Стервятники

В случае глобальной катастрофы на Земле некоторые животные, такие как грифы, могут потенциально процветать. Благодаря специально приспособленным желудкам, наполненным кислотой, способной переваривать опасные бактерии, грифы могут выжить и даже процветать в таких сценариях, как зомби-апокалипсис. Исследователи предполагают, что эти птицы-падальщики обладают способностью адаптироваться и процветать в мире после катастроф.

Акулы

В бескрайних глубинах океана живут выносливые существа, которые потенциально могут пережить глобальную катастрофу – акулы. Эти существа эволюционировали, чтобы процветать в темной среде высокого давления в самых глубоких частях моря.

Несмотря на угрозы, которые всемирная катастрофа может представлять для морской жизни, некоторые виды, такие как гренландская акула, продемонстрировали большую приспособленность. Способные жить до 400 лет, эти акулы пережили мировые войны и ядерные испытания, о чем свидетельствуют отметки в их глазах.

Существуя на Земле задолго до появления деревьев и даже до знаковых колец Сатурна, акулы доказали, что умеют выживать. Существует более 500 видов акул, и вполне вероятно, что по крайней мере один из них выживет даже в условиях катастрофических событий.



Акулы потенциально способны пережить глобальную катастрофу / Фото Unsplash

Императорские пингвины

Императорские пингвины в Антарктике продемонстрировали свою способность противостоять суровым условиям, выдерживая скорость ветра до 200 километров в час и температуру до -50°C. В дополнение, эти необычайные создания могут обходиться без пищи в течение нескольких недель, используя свои жировые запасы.

Обитатели одних из самых изолированных регионов планеты, эти животные способны избегать угрозы зомби и передачи болезней благодаря своему стратегическому географическому расположению.