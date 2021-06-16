День морских черепах: малоизвестные факты о животных, которые могут исчезнуть

Здоровую фауну океана невозможно представить без морских черепах. Чтобы поднять важную тему их исчезновения, в мире 16 июня отмечают специальный праздник – День морской черепахи.

6 из 7 видов морских черепах во всем мире находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства, рыболовных снастей, загрязнения пластиком и других "деяний" человека. Природоохранные организации бьют тревогу, ведь угроза с каждым годом только увеличивается.

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День черепахи отмечают дважды

Праздник в честь именно морских черепах в июне – 16 числа, ввела независимая природоохранная организация WWF. Есть еще один праздник, который отмечают в честь этих животных, но не только морских – Всемирный день черепахи 23 мая. Его ввело Американское общество спасения черепах.

В конце концов, споров относительно того, что дней в честь этих животных много, нет, а их защита неизменно требует информационной огласки.



Черепашки-младенцы в песке на пляже / Фото с fisheries.noaa.gov

Малоизвестные факты о морских черепах

1. Зеленые морские черепахи – это то, что они едят

Вид, который называется зеленая морская черепаха – уникальный среди своих черепаховых родственников. Они в основном травоядные и питаются преимущественно морскими травами и водорослями. Такая пища дает их хрящам и жиру зеленый цвет. Собственно, отсюда и происходит название.



Зеленая окраска морской черепахи / Фото с lifeforlifeturtles

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2. Морские черепахи не втягиваются в свои ракушки

В отличие от других черепах, морские черепахи не могут втянуть ласты и голову в свои панцири. Большие лапы в форме весла делают их очень ловкими и грациозными пловцами. В воде задние ласты черепахи используют как руль для управления.

3. Морские черепахи откладывают яйца в гнездо, которое они копают в песке задними ластами

Обычно они откладывают по 100 – 125 яиц в яму и гнездятся несколько раз: примерно 2 недели, в течение нескольких месяцев. Только появившись, крошечные черепахи спешат к морю и направляются на берег в открытый океан. Морские черепахи сталкиваются со многими угрозами, но те, которые выживают, имеют десятки лет.



Маленькие черепахи спешат в океан / Фото с fisheries

4. Морские черепахи – дайверы и могут длительное время находиться под водой

Как пресмыкающиеся, морские черепахи дышат воздухом, но они способны погружаться под воду на часы. Иногда они даже спят под водой. Большинство морских черепах проводят всю жизнь в море, возвращаясь лишь на гнездовые пляжи, чтобы отложить яйца.

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5. Температура песка определяет пол ракушки

Пол морских черепах, как и многих других черепах, определяется температурой в гнезде. Более холодные температуры инкубации дают самцов, а более теплые температуры инкубации – самок. Температуры, которые колеблются между двумя крайними явлениями, дают сочетание мужских и женских полов.



Пол морской черепашки определяет температура песка / Фото с seeturtles.org

Как помочь морским черепахам не исчезнуть

Морским черепахам, чтобы не исчезнуть, нужна помощь. И присоединиться к этому может каждый. Вот некоторые способы защиты морских черепах.

1. Просто скажите "нет" пластику. Морские черепахи и другие жители океана ошибочно воспринимают пластик как пищу и проглатывают его.

2. Уменьшите свой углеродный след. Изменение климата влияет на здоровье коралловых рифов, которые являются жизненно важными для выживания ракушек.

3. Не покупайте сувениры и другие предметы, изготовленные из оболочки ракушек. К сожалению, на экзотических островах такие "презенты" – частый товар у местных.

4. Тщательно подбирайте солнцезащитный крем. Химические вещества в некоторых типах солнцезащитных кремов могут повредить коралловые рифы и испачкать среду обитания черепах.

5. Пожертвуйте на достойное дело. Существует много организаций, которые работают над защитой этих животных. Любая из организаций-участниц будет благодарна за вашу поддержку. С одной из ведущих таких организаций можно ознакомиться по этой ссылке.