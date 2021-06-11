Рысь в Украине внесли в Красную книгу более 25 лет назад. С тех пор она находится со статусом "редкое животное", хотя очень важна для экосистемы отдаленных лесов Карпат и Полесья.

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Как и для чего возник День рыси

Евразийская рысь когда-то была достаточно распространена в большей части Европы. Однако численность этих животных резко сократилась за последние 2 века: все из-за охоты и изменений ландшафта. Во многих районах рысь была намеренно уничтожена людьми: из-за боязни за домашних животных.

С 1970 годов рыси обеспечили правовую защиту и начали программы реинтродукции.

Впервые Международный день рыси отметили 11 июня 2018 года. С инициативой выступил европейский природоохранный проект 3Lynx Project . Начали эту традицию для того, чтобы распространять знания о дикой кошке и поднять проблему ее сохранения.

Проект имел три основные цели:

мониторинг популяции рыси;

подготовка стратегии сохранения рыси на уровне популяции;

сотрудничество с заинтересованными сторонами (охотники, лесники).



Рысь в дикой природе была очень распространенной: на уровне лис и волков / Фото с Unsplash

Рысь в Красной книге Украины

Вид занесен во II издание Красной книги Украины в 1994 году , Красный список Международного союза охраны, в Бернскую конвенцию.

Почему рысь начала исчезать в Украине:

деградация местообитаний;

фрагментация ареала;

обеднение кормовой базы;

браконьерский отстрел.

В Украине рысь проживает в Карпатах и ​​Полесье. Важно, что до XIX века рысь была распространена на большей территории: кроме Карпат и Полесья, в лесостепи и в степи.

Сейчас территория украинского Полесья – наиболее южная точка равнинной популяции рыси в Европе.

В Карпатах численность оценивается в 350 – 400 особей. На территории Полесья – до 80 – 90 особей.



Ареал распространения рыси в Украине / Картинка с redbook-ua.org

Как рыси не дают исчезнуть в Украине

В День рыси о том, как заботятся об этом виде, рассказали в Киевском зоопарке общегосударственного значения. Так, зоопарк участвует европейской программе сохранения рыси.

Например, самка Роксана из Киева сейчас находится в зоопарке в польском городе Торунь. Там формируют поголовья для участия в программах возвращения в природу. Несколько дней назад рысь впервые родила малыша.

Ученые Киевского зоопарка также предоставляют данные для Международного союза охраны природы по распространению рыси. Они помогают готовить рекомендации для планов менеджмента и охраны популяций этой краснокнижной кошки.

Среди эффективных мер охраны рыси:

сохранение первоначальной среды обитания вида,

эко-просветительская работа с населением (это важно, чтобы развеять страх за скот),

увеличение численности вида,

борьба с браконьерством.