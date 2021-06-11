Рысь в Украине внесли в Красную книгу более 25 лет назад. С тех пор она находится со статусом "редкое животное", хотя очень важна для экосистемы отдаленных лесов Карпат и Полесья.
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Как и для чего возник День рыси
Евразийская рысь когда-то была достаточно распространена в большей части Европы. Однако численность этих животных резко сократилась за последние 2 века: все из-за охоты и изменений ландшафта. Во многих районах рысь была намеренно уничтожена людьми: из-за боязни за домашних животных.
С 1970 годов рыси обеспечили правовую защиту и начали программы реинтродукции.
Впервые Международный день рыси отметили 11 июня 2018 года. С инициативой выступил европейский природоохранный проект 3Lynx Project . Начали эту традицию для того, чтобы распространять знания о дикой кошке и поднять проблему ее сохранения.
Проект имел три основные цели:
- мониторинг популяции рыси;
- подготовка стратегии сохранения рыси на уровне популяции;
- сотрудничество с заинтересованными сторонами (охотники, лесники).
Рысь в дикой природе была очень распространенной: на уровне лис и волков / Фото с Unsplash
Рысь в Красной книге Украины
Вид занесен во II издание Красной книги Украины в 1994 году, Красный список Международного союза охраны, в Бернскую конвенцию.
Почему рысь начала исчезать в Украине:
- деградация местообитаний;
- фрагментация ареала;
- обеднение кормовой базы;
- браконьерский отстрел.
В Украине рысь проживает в Карпатах и Полесье. Важно, что до XIX века рысь была распространена на большей территории: кроме Карпат и Полесья, в лесостепи и в степи.
Сейчас территория украинского Полесья – наиболее южная точка равнинной популяции рыси в Европе.
В Карпатах численность оценивается в 350 – 400 особей. На территории Полесья – до 80 – 90 особей.
Ареал распространения рыси в Украине / Картинка с redbook-ua.org
Как рыси не дают исчезнуть в Украине
В День рыси о том, как заботятся об этом виде, рассказали в Киевском зоопарке общегосударственного значения. Так, зоопарк участвует европейской программе сохранения рыси.
Например, самка Роксана из Киева сейчас находится в зоопарке в польском городе Торунь. Там формируют поголовья для участия в программах возвращения в природу. Несколько дней назад рысь впервые родила малыша.
Ученые Киевского зоопарка также предоставляют данные для Международного союза охраны природы по распространению рыси. Они помогают готовить рекомендации для планов менеджмента и охраны популяций этой краснокнижной кошки.
Среди эффективных мер охраны рыси:
- сохранение первоначальной среды обитания вида,
- эко-просветительская работа с населением (это важно, чтобы развеять страх за скот),
- увеличение численности вида,
- борьба с браконьерством.