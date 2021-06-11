Рись в Україні внесли до Червоної книги понад 25 років тому. Відтоді вона перебуває зі статусом "рідкісна тварина", хоч є дуже важливою для екосистеми віддалених лісів Карпат і Полісся.
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Як і для чого виник День рисі
Євразійська рись колись була досить поширена в більшій частині Європи. Однак чисельність цих тварин різко скоротилася за останні 2 століття: усе через полювання та змін ландшафту. У багатьох районах рись була навмисно знищена людьми: через острах за свійських тварин.
Із 1970 років рисі забезпечили правовий захист і почали програми реінтродукції.
Уперше Міжнародний день рисі відзначили 11 червня 2018 року. З ініціативою виступив європейський природоохоронний проєкт 3Lynx Project. Започаткували цю традицію для того, щоб поширювати знання про дику кішку та порушити проблему її збереження.
Проєкт мав три основні мети:
- моніторинг популяції рисі;
- підготовка стратегії збереження рисі на рівні популяції;
- співробітництво із зацікавленими сторонами (мисливці, лісничі).
Рись у дикій природі була дуже поширеною: на рівні лисиць і вовків / Фото з Unsplash
Рись у Червоній книзі України
Вид занесений до ІІ видання Червоної книги України 1994 року, Червоного списку Міжнародної спілки охорони, до Бернської конвенції.
Чому рись почала зникати в Україні:
- деградація місць існування;
- фрагментація ареалу;
- збіднення кормової бази;
- браконьєрський відстріл.
В Україні рись проживає у Карпатах та на Поліссі. Важливо, що до XIX століття рись була поширена на більшій території: окрім Карпат і Полісся, у лісостепу і в степу.
Зараз територія українського Полісся – найбільш південна точка рівнинної популяції рисі в Європі.
У Карпатах чисельність оцінюється в 350 – 400 особин. На території Полісся – до 80 – 90 особин.
Ареал поширення рисі в Україні / Зображення з redbook-ua.org
Як рисям не дають зникнути в Україні
У День рисі про те, як дбають про цей вид, розповіли у Київському зоопарку загальнодержавного значення. Так, зоопарк бере участь європейській програмі збереження рисі.
Наприклад, самиця Роксана із Києва наразі перебуває у зоопарку в польському місті Торунь. Там формують поголів'я для участі в програмах повернення в природу. Кілька днів тому рись уперше народила малюка.
Науковці Київського зоопарку також надають дані для Міжнародного союзу охорони природи з поширення рисі. Вони допомагають готувати рекомендації для планів менеджменту і охорони популяцій цієї червонокнижної кішки.
Серед ефективних заходів охорони рисі:
- збереження первісного середовища існування виду,
- екопросвітницька робота з населенням (це важливо, щоб розвіяти страх за худобу),
- підвищення чисельності виду,
- боротьба з браконьєрством.