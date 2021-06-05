Рассказываем о маленьких "тайнах", которые точно известны владельцам пернатых любимцев. Вы точно улыбнетесь, если узнаете себя.

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Попугаи – смешные и громкие домашние любимцы / Фото Unsplash

Если у вас есть попугай

Вы все время находите на себе птичий помет, но вам все равно. Ваш любимец любит купаться вместе с вами. Ваша птица питается лучше, чем вы. Вы разговариваете с попугаем больше, чем с членами своей семьи. У вас есть комната, куда вы убегаете от шумной птицы, чтобы поговорить по телефону или провести онлайн-встречу. У вашей птицы столько игрушек, что ей пора отдать отдельную комнату. В птичьей клетке все обустроено роскошно. Ваша птица получает больше внимания, чем кто-либо в доме. Попугай грызет все хуже, чем собака. Вероятно, ваш попугай прекрасно танцует. Для вас нет лучшего любимца, чем попугай.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.



Каждый владелец узнает себя в каком-то из этих пунктов / Фото Unsplash