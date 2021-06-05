Рассказываем о маленьких "тайнах", которые точно известны владельцам пернатых любимцев. Вы точно улыбнетесь, если узнаете себя.

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Попугаи – смешные и громкие домашние любимцы
Попугаи – смешные и громкие домашние любимцы / Фото Unsplash

Если у вас есть попугай

  1. Вы все время находите на себе птичий помет, но вам все равно.
  2. Ваш любимец любит купаться вместе с вами.
  3. Ваша птица питается лучше, чем вы.
  4. Вы разговариваете с попугаем больше, чем с членами своей семьи.
  5. У вас есть комната, куда вы убегаете от шумной птицы, чтобы поговорить по телефону или провести онлайн-встречу.
  6. У вашей птицы столько игрушек, что ей пора отдать отдельную комнату.
  7. В птичьей клетке все обустроено роскошно.
  8. Ваша птица получает больше внимания, чем кто-либо в доме.
  9. Попугай грызет все хуже, чем собака.
  10. Вероятно, ваш попугай прекрасно танцует.
  11. Для вас нет лучшего любимца, чем попугай.

Каждый владелец узнает себя в каком-то из этих пунктов
Каждый владелец узнает себя в каком-то из этих пунктов / Фото Unsplash

Конечно, этот перечень – всего лишь шутка, но в нем есть часть правды о жизни с пернатым любимцем.