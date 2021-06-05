Розповідаємо про маленькі "таємниці", які точно відомі власникам пернатих улюбленців. Ви точно посміхнетеся, якщо впізнаєте себе.

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Папуги – кумедні й голосні домашні улюбленці / Фото Unsplash

Якщо у вас є папуга

Ви увесь час знаходите на собі пташиний послід, але вам все одно. Ваш улюбленець полюбляє купатися разом з вами. Ваш птах харчується краще, ніж ви. Ви розмовляєте з папугою більше, ніж з членами своєї родини. У вас є кімната, куди ви тікаєте від шумного птаха, щоб провести розмову телефоном або онлайн-зустріч. У вашого птаха стільки іграшок, що йому пора віддати окрему кімнату. У пташиній клітці все облаштовано розкішно. Ваш птах отримує більше уваги, ніж будь-хто у домі. Папуга гризе все гірше, ніж собака. Ймовірно, ваш папуга чудово танцює. Для вас немає кращого улюбленця, ніж папуга.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.



Кожен власник впізнає себе у якомусь із цих пунктів / Фото Unsplash

Звісно, цей перелік – усього лиш жарт, але в ньому є частина правди про життя з пернатим улюбленцем.