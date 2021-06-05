Розповідаємо про маленькі "таємниці", які точно відомі власникам пернатих улюбленців. Ви точно посміхнетеся, якщо впізнаєте себе.
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Папуги – кумедні й голосні домашні улюбленці / Фото Unsplash
Якщо у вас є папуга
- Ви увесь час знаходите на собі пташиний послід, але вам все одно.
- Ваш улюбленець полюбляє купатися разом з вами.
- Ваш птах харчується краще, ніж ви.
- Ви розмовляєте з папугою більше, ніж з членами своєї родини.
- У вас є кімната, куди ви тікаєте від шумного птаха, щоб провести розмову телефоном або онлайн-зустріч.
- У вашого птаха стільки іграшок, що йому пора віддати окрему кімнату.
- У пташиній клітці все облаштовано розкішно.
- Ваш птах отримує більше уваги, ніж будь-хто у домі.
- Папуга гризе все гірше, ніж собака.
- Ймовірно, ваш папуга чудово танцює.
- Для вас немає кращого улюбленця, ніж папуга.
Кожен власник впізнає себе у якомусь із цих пунктів / Фото Unsplash
Звісно, цей перелік – усього лиш жарт, але в ньому є частина правди про життя з пернатим улюбленцем.