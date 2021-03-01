Сегодня празднуют День кота: подборка популярных инстаграм-котиков Украины и мира
1 марта во многих странах мира отмечают неофициальный День кота. Предлагаем вам подборку инстаграм-блогов популярных котов и кошек.
Источник:24 канал
История этого праздника достаточно проста. Именно с началом весны четвероногие выходят на улицы и громко кричат, ища себе пару. Отсюда и возникло выражение "мартовский кот".
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Известные украинские коты
Кошачий мэр Львова
Его зовут Левчик и однажды он запрыгнул прямо в кабинет к мэру Львова. Кот так и остался жить в Ратуше.
Кот Пушин
Вислоухий котик имеет 10 тысяч подписчиков. Он очень харизматичен и любит "Звездные войны" – так написано у него в профиле.
Волшебный Руни
Абиссинская кошка из Киева имеет более 30 тысяч подписчиков. Ее владельцы радуют подписчиков качественными фото этого маленького пришельца.
Коты, популярные в мире
Два кота, которые сидят в коробках
Эти 2 котика из Японии покорили инстаграм тем, что залезают в любые коробки. Даже в те, в которые совсем не помещаются. Коты в коробках имеют более 300 тысяч подписчиков.
Пушистик из Швеции
Сибирский кот, который живет в Швеции, имеет почти 30 тысяч подписчиков. На снегу он чувствует себя, как рыба в воде.
Роскошный Лео
Этот волшебный красавчик породы мейн-кун имеет более 180 тысяч подписчиков. Он регулярно позирует своим хозяевам в красивых веночках. Также в объектив попадают другие коты и хаски, которые живут в семье.
Кошка с бровями
Ее зовут Сэм. Она имеет 230 тысяч подписчиков и черные брови, которым позавидует любая модница.
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Роскошные усы
Недаром эту кошку называют хипстером – она имеет на морде "усы", лихо закрученные кверху. За котом-хипстером следят 770 тысяч подписчиков.
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