1 марта во многих странах мира отмечают неофициальный День кота. Предлагаем вам подборку инстаграм-блогов популярных котов и кошек.

История этого праздника достаточно проста. Именно с началом весны четвероногие выходят на улицы и громко кричат, ища себе пару. Отсюда и возникло выражение "мартовский кот".

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Известные украинские коты

Кошачий мэр Львова

Его зовут Левчик и однажды он запрыгнул прямо в кабинет к мэру Львова. Кот так и остался жить в Ратуше.

Кот Пушин

Вислоухий котик имеет 10 тысяч подписчиков. Он очень харизматичен и любит "Звездные войны" – так написано у него в профиле.

Волшебный Руни

Абиссинская кошка из Киева имеет более 30 тысяч подписчиков. Ее владельцы радуют подписчиков качественными фото этого маленького пришельца.

Коты, популярные в мире

Два кота, которые сидят в коробках

Эти 2 котика из Японии покорили инстаграм тем, что залезают в любые коробки. Даже в те, в которые совсем не помещаются. Коты в коробках имеют более 300 тысяч подписчиков.

Пушистик из Швеции

Сибирский кот, который живет в Швеции, имеет почти 30 тысяч подписчиков. На снегу он чувствует себя, как рыба в воде.

Роскошный Лео

Этот волшебный красавчик породы мейн-кун имеет более 180 тысяч подписчиков. Он регулярно позирует своим хозяевам в красивых веночках. Также в объектив попадают другие коты и хаски, которые живут в семье.

Кошка с бровями

Ее зовут Сэм. Она имеет 230 тысяч подписчиков и черные брови, которым позавидует любая модница.

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Роскошные усы