Сьогодні святкують День кота: добірка популярних інстаграм-котиків України й світу
1 березня у багатьох країнах світу відзначають неофіційний День кота. Пропонуємо вам добірку інстаграм-блогів популярних котів та кішок.
Джерело:24 канал
Історія цього свята досить проста. Саме з початком весни чотирилапі виходять на вулиці й гучно кричать, шукаючи собі пару. Звідси й виник вираз "березневий кіт".
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Відомі українські коти
Котячий мер Львова
Його звати Левчик і одного разу він застрибнув прямо в кабінет до міського голови Львова. Кіт так і залишився жити в Ратуші.
Кіт Пушин
Висловухий котик має 10 тисяч підписників. Він дуже харизматичний і полюбляє "Зоряні війни" – так написано у нього в профілі.
Чарівний Руні
Абіссинський кіт з Києва має понад 30 тисяч підписників. Його власники тішать підписників якісними фото цього маленького прибульця.
Коти, популярні у світі
Два коти, як сидять у коробках
Ці 2 котики з Японії підкорили інстаграм тим, що залізають в будь-які коробки. Навіть у ті, в які зовсім не поміщаються. Коти в коробках мають понад 300 тисяч підписників.
Пухнастик зі Швеції
Сибірський кіт, який мешкає у Швеції, має майже 30 тисяч підписників. На снігу він почувається, як риба у воді.
Розкішний Лео
Цей чарівний красунчик породи мейн-кун має понад 180 тисяч підписників. Він регулярно позує своїм господарям у красивих віночках. Також в об'єктив потрапляють інші коти й хаскі, які живуть у родині.
Кішка з бровами
Її звати Сем. Вона має 230 тисяч підписників і чорні брови, яким позаздрить будь-яка модниця.
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Розкішні вуса
Недарма цю кішку називають хіпстером – вона має на морді "вуса", закручені догори. За котом-хіпстером стежать 770 тисяч підписників.
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