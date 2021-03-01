1 березня у багатьох країнах світу відзначають неофіційний День кота. Пропонуємо вам добірку інстаграм-блогів популярних котів та кішок.

Історія цього свята досить проста. Саме з початком весни чотирилапі виходять на вулиці й гучно кричать, шукаючи собі пару. Звідси й виник вираз "березневий кіт".

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Відомі українські коти

Котячий мер Львова

Його звати Левчик і одного разу він застрибнув прямо в кабінет до міського голови Львова. Кіт так і залишився жити в Ратуші.

Кіт Пушин

Висловухий котик має 10 тисяч підписників. Він дуже харизматичний і полюбляє "Зоряні війни" – так написано у нього в профілі.

Чарівний Руні

Абіссинський кіт з Києва має понад 30 тисяч підписників. Його власники тішать підписників якісними фото цього маленького прибульця.

Коти, популярні у світі

Два коти, як сидять у коробках

Ці 2 котики з Японії підкорили інстаграм тим, що залізають в будь-які коробки. Навіть у ті, в які зовсім не поміщаються. Коти в коробках мають понад 300 тисяч підписників.

Пухнастик зі Швеції

Сибірський кіт, який мешкає у Швеції, має майже 30 тисяч підписників. На снігу він почувається, як риба у воді.

Розкішний Лео

Цей чарівний красунчик породи мейн-кун має понад 180 тисяч підписників. Він регулярно позує своїм господарям у красивих віночках. Також в об'єктив потрапляють інші коти й хаскі, які живуть у родині.

Кішка з бровами

Її звати Сем. Вона має 230 тисяч підписників і чорні брови, яким позаздрить будь-яка модниця.

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Розкішні вуса

Недарма цю кішку називають хіпстером – вона має на морді "вуса", закручені догори. За котом-хіпстером стежать 770 тисяч підписників.