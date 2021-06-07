Как дать собаке таблетку: добровольный и принудительный способы

Едва ли не для каждого владельца болезнь его любимца превращается в стресс. Поэтому, когда ветеринар прописывает лекарство в виде таблеток, у многих неопытных владельцев переживания удваивается только от мысли: как быстро и безопасно "накормить" ими собаку.

Главная задача для владельца собаки – сделать прием таблетки как можно менее неприятным для животного. Рассказываем о нескольких способах, которые помогут этого достичь.

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Как дать собаке таблетку

Есть два способа дать собаке таблетку: первый – обманный, когда любимец, ничего не подозревая (но это не точно) сам съест лекарства, второй – когда его "нафаршируют" лекарством силой.

Собака съест лекарство добровольно

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Первый вариант заключается в том, что вы берете кусочек мяса, колбасы, сыра или фарша, и внутрь закладываете капсулу, таблетку или измельченное в порошок лекарство.

Чтобы не повторить судьбу Шурика из известного фильма, давайте "угощение" маленькими частями. В одном из кусочков и стоит спрятать таблетку. Помните, что первые 3 – 4 порции должны быть простыми, без подвоха, чтобы собака ничего не заподозрила . В этот момент важно разговаривать с питомцем, отвлекать его от процесса.

Помойте руки. Достаньте таблетку из упаковки и положите на салфетку. Возьмите кусок вкусности и сделайте в нем небольшое отверстие. Пинцетом вложите таблетку и хорошо ее замаскируйте. Не делайте эту процедуру на глазах у вашего любимца: он точно поймет ваши махинации. После процедуры вымойте руки, чтобы собака не узнала запах, который останется на мясе или иной пище. Угостите собаку, но не будьте необычно заботливыми или бдительными. Делайте вид, будто это обычное кормление.



Выберите для приманки тот, продукт, который ваш пес обожает / Фото с Unsplash

Хороший и ароматный способ, который понравится вашей собаке – это таблетка внутри сыра. Возьмите кусочек твердого сыра и растопите его в микроволновке. В мягкую тягучую массу залепите таблетку.

Обман с капсулой

Иногда домашние животные отказываются принять таблетку, но с легкостью глотают капсулы. Для этого, в аптеке можно приобрести самые дешевые и простые капсулы, например с порошком для улучшения работы головного мозга или йогуртом.

Такие капсулы легко открываются, их содержание надо выбросить. Далее необходимые лекарства надо измельчить, аккуратно засыпать в пустышку и снова закрыть.

Как дать собаке лекарство принудительно

Первый способ красиво звучит в теории, но на практике – не всегда воплощаемый. Если собака раскусил ваш трюк, и вы, как Шурик, оказались за бортом, лекарства нужно будет давать принудительно.

В этом случае следует иметь помощника, так как самостоятельно вы вряд ли справитесь.

Необходимо открыть пасть собаки, слегка подняв голову вверх, и дальше, на корень языка, заложить таблетку. Затем пасть сомкнуть и погладить горло животного, заставив сделать глотательное движение.

Жидкие лекарства с пищей дать почти невозможно, собака просто откажется их есть. Тогда их набирают в шприц без иглы. Одной рукой хозяин охватывает морду собаки и немного сжимает ее, пальцами оттягивается щека наружу.

Должна образоваться будто бы воронка между зубами, в которую и вливаются лекарства. При этом голова должна быть немного приподнятой.

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Будьте спокойны и внимательны к своей собаке, не стоит нервничать и злиться – ваше эмоциональное состояние передается и ему. Попробуйте защитить собаку от стресса, выбрав наиболее подходящий ей метод, и обязательно хвалите после приема лекарств. С течением времени это позволит сделать процесс приема таблеток совсем незаметным для любимца.

И, конечно, помните, что давать собаке таблетки нужно только после консультации с ветеринарным врачом, ведь самолечение может только навредить вашему питомцу!