На странице mountains.dogs вышло видео о том, что категорически нельзя делать с собственными животными в жару. Если же сделать наоборот – это может навредить их организму.

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Что не надо делать в жару с собакой?

Нельзя обливать водой спину и голову собаке, если она на солнце. Даже тонкая шерсть на собаке может обеспечить определенную защиту от вредных солнечных лучей. Когда гладкошерстная собака намокает, шерсть быстро нагревается на солнце, достигая кожи. Однако мокрые пушистые собаки могут не так быстро высыхать, что приводит к сильному парниковому эффекту.

Нельзя погружать собаку полностью в холодный водоем в жару, ведь резкий перепад температуры может вызвать у собаки, как и у человека, сильные спазмы, сбои в работе легких и сердца, вплоть до его остановки. Сначала, дайте собаке привыкнуть к температуре воды не пуская ее очень глубоко.

Нельзя прикладывать собаке в жару компрессы со льдом, ведь резкие перепады температуры так же не полезны собакам, как и людям. Также не следует сверху накрывать собаку мокрой тканью, ведь она прижимает шерсть, мешая ей вентилироваться и ткань быстро нагревается.

Внимание. В то же время в случае перегрева собаки эксперты рекомендуют использовать мокрую и холодную ткань, но только для кратковременного обертывания! Важно регулярно проверять температуру собаки, подкладывая руку под ткань. Если шерсть собаки теплая, а не холодная, ткань следует немедленно снять.

Нельзя поить собаку ледяной водой, это может вызвать спазмы и проблемы с легкими, желудком и сердцем.



Нельзя поить собаку в жару ледяной водой / Фото Unsplash

Нельзя стричь пушистых собак до совсем короткой шерсти. Шерсть – естественная защита собаки от солнца, холода и различных неблагоприятных условий.

Еще важно НЕ:

надевать тугие намордники, чтобы собака охлаждалась языком,

не водить их по раскаленному асфальту.

Как облегчить жизнь собаки в жару?

В летние месяцы собаки, как и люди, потребляют больше воды, чтобы оставаться увлажненными. В отличие от потоотделения, собаки охлаждаются, теряя воду через дыхание, что приводит к увеличению потребления воды. Чтобы помочь собаке чувствовать себя комфортно в жаркое время года, подумайте об использовании специализированных охлаждающих ковриков, доступных в большинстве зоомагазинов.

Также летом лучше выгуливать собаку рано утром и поздно вечером, когда солнце уже за горизонтом.

Что не делать с собакой в жару: смотрите видео

Чтобы предотвратить тепловой удар у собак, важно уметь распознавать ранние признаки, что может спасти жизнь. Если у собаки наблюдаются такие симптомы, как обезвоживание, учащенное дыхание или одышка, рвота или диарея, слабость или вялость, важно немедленно обратиться к ветеринару, чтобы измерить температуру и оказать необходимую помощь.

К слову, прогулки с собакой не только полезны для вашего физического здоровья, но и играют решающую роль в профилактике хронических заболеваний и улучшении психического благополучия. Но есть одна вещь, которую ни в коем случае нельзя делать на совместной прогулке.