В настоящее время AAT (Animal Assisted Therapy) – официальное направление в медицине, благодаря которому сотни людей сумели выйти из эмоционального и физического стресса. Как работает зоотерапия и какие результаты дает близкий контакт с домашними животными – читайте далее в материале!

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ААТ помогает в лечении психических заболеваний

Зоотерапия полезна для людей, которые имеют дело с рядом проблем, включая стресс, поведенческие проблемы, наркозависимость, посттравматическое стрессовое расстройство, болезнь Паркинсона и деменцию.

Как проходят сеансы?

Для лечения подходит любое животное, комфортное пациенту

Процедуры начинаются после того, как терапевт тщательно изучит историю болезни. Сеанс проводится в присутствии владельца или тренера животного, который старательно выполняет указания врача, чтобы помочь пациенту обрести комфорт.

Пациент может легонько поглаживать животное или разговаривать с ним, пока не почувствует себя комфортно.