Общение с домашними животными и уход за ними признаны наукой полезной терапией. Нередко детям с неустойчивой психикой, или вообще людям, которые плохо себя чувствуют, советуют завести домашнего пушистика, или сходить на ипподром.
В настоящее время AAT (Animal Assisted Therapy) – официальное направление в медицине, благодаря которому сотни людей сумели выйти из эмоционального и физического стресса. Как работает зоотерапия и какие результаты дает близкий контакт с домашними животными – читайте далее в материале!