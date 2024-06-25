В настоящее время AAT (Animal Assisted Therapy) – официальное направление в медицине, благодаря которому сотни людей сумели выйти из эмоционального и физического стресса. Как работает зоотерапия и какие результаты дает близкий контакт с домашними животными – читайте далее в материале!

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