На цей час AAT (Animal Assisted Therapy) – офіційний напрямок у медицині, завдяки якому сотні людей зуміли вийти з емоційного та фізичного стресу. Як працює зоотерапія та які результати дає близький контакт із домашніми тваринами – читайте далі у матеріалі!

Цікаво Останній подарунок: улюбленці точно знають, коли помруть і перед смертю захищають нас