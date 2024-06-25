На цей час AAT (Animal Assisted Therapy) – офіційний напрямок у медицині, завдяки якому сотні людей зуміли вийти з емоційного та фізичного стресу. Як працює зоотерапія та які результати дає близький контакт із домашніми тваринами – читайте далі у матеріалі!

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ААТ допомагає у лікуванні психічних захворювань

Зоотерапія є корисною для людей, які мають справу з низкою проблем, включаючи стрес, поведінкові проблеми, наркозалежність, посттравматичний стресовий розлад, хворобу Паркінсона та деменцію.

Як відбуваються сеанси?

Для лікування підходить будь-яка тварина, комфортна для пацієнта

Процедури починаються після того, як терапевт ретельно вивчить історію хвороби. Сеанс проводиться в присутності власника або тренера тварини, який старанно виконує вказівки лікаря, щоб допомогти пацієнту знайти комфорт.

Пацієнт може легенько погладжувати тварину чи розмовляти з нею, доки не відчує себе комфортно.