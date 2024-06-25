Зоотерапія визнана наукою корисною терапією для людей з різними проблемами, включаючи стрес та поведінкові проблеми.
Сеанси зоотерапії відбуваються в присутності терапевта, власника або тренера тварини та допомагають пацієнтові знайти комфорт через контакт з тваринами.
Погладжування тварин може покращити настрій, викликуючи вивільнення "позитивних" гормонів і допомагаючи розслабитись.
Собаки та коні є найбільш популярними у зоотерапії, оскільки вони контактні та сприяють покращенню настрою пацієнтів.
Як лікує спілкування з тваринами / Unsplash
Спілкування з домашніми тваринами та догляд за ними – визнані наукою корисною терапією. Нерідко діткам з нестійкою психікою, чи загалом людям, які погано почуваються, радять завести домашнього пухнастика, або сходити на іподром.
На цей час AAT (Animal Assisted Therapy) – офіційний напрямок у медицині, завдяки якому сотні людей зуміли вийти з емоційного та фізичного стресу. Як працює зоотерапія та які результати дає близький контакт із домашніми тваринами – читайте далі у матеріалі!