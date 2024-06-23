Перед самою смертю наші тварини підносять нам "останній несамовитий подарунок". В найостанніші миті життя улюбленці намагаються захистити своїх господарів від емоційного болю.

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Перед смертю вони забирають у нас біль

У нещодавньому дослідженні вчені встановили, що домашні тварини мають здатність передбачати власну смерть. Це нове розуміння проливає світло на феномен лагідної поведінки домашніх тварин щодо своїх господарів безпосередньо перед їхнім відходом з життя.

Після цього відкриття було помічено, що коти і собаки часто шукають усамітнення, щоб позбавити своїх людських супутників емоційних страждань, пов'язаних зі свідченням їхніх останніх миттєвостей.

Домашні тварини навіть перед власною смертю намагаються втішити своїх власників. Собаки та коти здатні "передбачити свою смерть" і це спонукає їх емоційно прощатися зі своїми власниками,

– каже доктор Руперт Шелдрейк.

В іспанській мові є спеціальний термін, що описує те, що намагаються зробити для нас наші улюбленці — "mejoría de la Muerte". У перекладі означає "поліпшення смерті".

"Передсмертна свідомість" – явище, добре задокументоване в будинках для людей похилого віку та хоспісах, – може траплятися у домашніх тварин так само часто, як і у людей. Цей сплеск розумової та фізичної енергії, що часто супроводжується незвичайною ясністю, зазвичай відбувається незадовго до смерті. Хоча це явище широко спостерігається в медичних установах, воно рідко вивчалося в загальному контексті.



Тварини роблять зворушливі жести перед смертю, щоб допомогти людям пережити втрату / Фото Unsplash

Доктор Шелдрейк стверджує, що за останню чверть століття йому вдалося зібрати безліч історій про те, як домашні тварини раптово здійснювали несподівані зворушливі жести щодо своїх власників, а потім йшли у відокремлене місце, де вмирали на самоті. Вважається, що таким чином тварини намагаються захистити своїх власників від болю, якщо вони спостерігатимуть за смертю тварини.

Також більш ранні дослідження вже показали, що горе втрати улюбленої домашньої тварини може бути таким же сильним, як і втрата дорогого друга, а досвід свідка смерті може виявитися "дуже болючим".