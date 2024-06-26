На сторінці mountains.dogs вийшло відео про те, що категорично не можна робити з власними тваринами у спеку. Якщо ж зробити навпаки – це може зашкодити їхньому організму.

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Що не треба робити у спеку з собакою?

Не можна обливати водою спину та голову собаці, якщо він на сонці. Навіть тонка шерсть на собаці може забезпечити певний захист від шкідливих сонячних променів. Коли гладкошерста собака намокає, шерсть швидко нагрівається на сонці, досягаючи шкіри. Однак мокрі пухнасті собаки можуть не так швидко висихати, що призводить до сильного парникового ефекту.

Не можна занурювати собаку повністю в холодну водойму в спеку, адже різкий перепад температури може викликати у собаки, як і у людини, сильні спазми, збої у роботі легенів і серця, аж до його зупинки. Спочатку, дайте собаці звикнути до температури води не пускаючи його дуже глибоко.

Не можна прикладати собаці у спеку компреси з льодом, адже різкі перепади температури так само не корисні собакам, як і людям. Також не слід зверху накривати собаку мокрою тканиною, адже вона притискає шерсть, заважаючи їй вентилюватися та тканина швидко нагрівається.

Увага. Водночас у разі перегріву собаки експерти рекомендують використовувати мокру і холодну тканину, але лише для короткочасного обгортання! Важливо регулярно перевіряти температуру собаки, підкладаючи руку під тканину. Якщо шерсть собаки тепла, а не холодна, тканину слід негайно зняти.

Не можна поїти собаку крижаною водою, це може викликати спазми та проблеми з легенями, шлунком та серцем.



Не можна поїти собаку у спеку крижаною водою / Фото Unsplash

Не можна стригти пухнастих собак до зовсім короткої шерсті. Шерсть – природний захист собаки від сонця, холоду та різних несприятливих умов.

Ще важливо НЕ:

надягати тугі намордники, щоб собака охолоджувався язиком,

не водити їх по розпеченому асфальту.

Як полегшити життя собаки у спеку?

У літні місяці собаки, як і люди, споживають більше води, щоб залишатися зволоженими. На відміну від потовиділення, собаки охолоджуються, втрачаючи воду через дихання, що призводить до збільшення споживання води. Щоб допомогти собаці відчувати себе комфортно в спекотну пору року, подумайте про використання спеціалізованих охолоджувальних килимків, доступних у більшості зоомагазинів.

Також влітку краще вигулювати собаку рано вранці та пізно ввечері, коли сонце вже за обрієм.

Що не робити з собакою у спеку: дивіться відео

Щоб запобігти тепловому удару у собак, важливо вміти розпізнавати ранні ознаки, що може врятувати життя. Якщо у собаки спостерігаються такі симптоми, як зневоднення, прискорене дихання або задишка, блювота або діарея, слабкість або млявість, важливо негайно звернутися до ветеринара, щоб виміряти температуру і надати необхідну допомогу.

До слова, прогулянки з собакою не лише корисні для вашого фізичного здоров'я, але й відіграють вирішальну роль у профілактиці хронічних захворювань та покращенні психічного добробуту. Але існує одна річ, яку в жодному разі не можна робити на спільній прогулянці.