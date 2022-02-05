Что может поместиться в пасть собаки: показали в забавной фотосессии
Источник:Boredpanda
Боксер по кличке Дозер – звезда великолепных фотографий. Это и не удивительно, ведь тетя его владелицы – фотограф из Западной Австралии.
Дозер научился держать в своих зубах почти все, что ему дает владелица. Пес так нежно держит любой предмет, что ему по силам даже удерживать воздушный шарик.
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Что может поместиться в пасть собаки
Воздушный шарик
Фото Houndstooth Studio
Букет цветов
Фото Houndstooth Studio
Лист пальмы
Фото Houndstooth Studio
Детская игрушка
Фото Houndstooth Studio
Лоток для продуктов
Фото Houndstooth Studio
Лейка для цветов
Фото Houndstooth Studio
Книга
Фото Houndstooth Studio
Мягкий мишка
Фото Houndstooth Studio
Спасательный круг
Фото Houndstooth Studio
Домашний тапочек
Фото Houndstooth Studio
Лоток для яиц
Фото Houndstooth Studio
Пластиковая бутылка
Фото Houndstooth Studio
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