Что может поместиться в пасть собаки: показали в забавной фотосессии

5 февраля 2022 , 16:40
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Источник:

Boredpanda

Боксер по кличке Дозер – звезда великолепных фотографий. Это и не удивительно, ведь тетя его владелицы – фотограф из Западной Австралии.

Дозер научился держать в своих зубах почти все, что ему дает владелица. Пес так нежно держит любой предмет, что ему по силам даже удерживать воздушный шарик.

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Что может поместиться в пасть собаки

Воздушный шарик


Фото Houndstooth Studio

Букет цветов


Фото Houndstooth Studio

Лист пальмы


Фото Houndstooth Studio

Детская игрушка


Фото Houndstooth Studio

Лоток для продуктов


Фото Houndstooth Studio

Лейка для цветов


Фото Houndstooth Studio

Книга


Фото Houndstooth Studio

Мягкий мишка


Фото Houndstooth Studio

Спасательный круг


Фото Houndstooth Studio

Домашний тапочек


Фото Houndstooth Studio

Лоток для яиц


Фото Houndstooth Studio

Пластиковая бутылка


Фото Houndstooth Studio

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Автор: Аліна Рудченко