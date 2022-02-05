Дозер научился держать в своих зубах почти все, что ему дает владелица. Пес так нежно держит любой предмет, что ему по силам даже удерживать воздушный шарик.

Интересно Собака обожает "грязевые ванны": хозяева показали любимца после прогулки

Что может поместиться в пасть собаки

Воздушный шарик



Фото Houndstooth Studio

Букет цветов



Фото Houndstooth Studio

Лист пальмы



Фото Houndstooth Studio

Детская игрушка



Фото Houndstooth Studio

Лоток для продуктов



Фото Houndstooth Studio

Лейка для цветов



Фото Houndstooth Studio

Книга



Фото Houndstooth Studio

Мягкий мишка



Фото Houndstooth Studio

Спасательный круг



Фото Houndstooth Studio

Домашний тапочек



Фото Houndstooth Studio

Лоток для яиц



Фото Houndstooth Studio

Пластиковая бутылка



Фото Houndstooth Studio

К теме 12 забавных фото животных, которых застали "на месте преступления"