Дозер научился держать в своих зубах почти все, что ему дает владелица. Пес так нежно держит любой предмет, что ему по силам даже удерживать воздушный шарик.

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Что может поместиться в пасть собаки

Воздушный шарик

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

Букет цветов

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

Лист пальмы

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

Детская игрушка

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

Лоток для продуктов

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

Лейка для цветов

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

Книга

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

Мягкий мишка

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

Спасательный круг

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

Домашний тапочек

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

Лоток для яиц

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

Пластиковая бутылка

Что может поместиться в пасть собаки
Фото Houndstooth Studio

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