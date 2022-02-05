Дозер навчився тримати у своїх зубах майже все, що йому дає власниця. Пес так ніжно тримає будь-який предмет, що йому до снаги навіть утримувати повітряну кульку.

Кумедно Собака обожнює "грязьові ванни": господарі показали улюбленця після прогулянки

Що може поміститися в пащу собаки

Повітряна кулька

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

Букет квітів

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

Лист пальми

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

Дитяча іграшка

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

Лоток для продуктів

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

Лійка для вазонів

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

Книга

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

М'який ведмедик

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

Рятувальне коло

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

Домашній капець

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

Лоток для яєць

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

Пластикова пляшка

Що може поміститися в пащу собаки
Фото Houndstooth Studio

До теми 12 кумедних фото тварин, яких "застали на місці злочину"

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