Дозер навчився тримати у своїх зубах майже все, що йому дає власниця. Пес так ніжно тримає будь-який предмет, що йому до снаги навіть утримувати повітряну кульку.
Кумедно Собака обожнює "грязьові ванни": господарі показали улюбленця після прогулянки
Що може поміститися в пащу собаки
Повітряна кулька
Фото Houndstooth Studio
Букет квітів
Фото Houndstooth Studio
Лист пальми
Фото Houndstooth Studio
Дитяча іграшка
Фото Houndstooth Studio
Лоток для продуктів
Фото Houndstooth Studio
Лійка для вазонів
Фото Houndstooth Studio
Книга
Фото Houndstooth Studio
М'який ведмедик
Фото Houndstooth Studio
Рятувальне коло
Фото Houndstooth Studio
Домашній капець
Фото Houndstooth Studio
Лоток для яєць
Фото Houndstooth Studio
Пластикова пляшка
Фото Houndstooth Studio
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