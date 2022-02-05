Дозер навчився тримати у своїх зубах майже все, що йому дає власниця. Пес так ніжно тримає будь-який предмет, що йому до снаги навіть утримувати повітряну кульку.

Кумедно Собака обожнює "грязьові ванни": господарі показали улюбленця після прогулянки

Що може поміститися в пащу собаки

Повітряна кулька



Фото Houndstooth Studio

Букет квітів



Фото Houndstooth Studio

Лист пальми



Фото Houndstooth Studio

Дитяча іграшка



Фото Houndstooth Studio

Лоток для продуктів



Фото Houndstooth Studio

Лійка для вазонів



Фото Houndstooth Studio

Книга



Фото Houndstooth Studio

М'який ведмедик



Фото Houndstooth Studio

Рятувальне коло



Фото Houndstooth Studio

Домашній капець



Фото Houndstooth Studio

Лоток для яєць



Фото Houndstooth Studio

Пластикова пляшка



Фото Houndstooth Studio

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