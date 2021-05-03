Встретив ежа, многие хотят его накормить, взять на руки и сфотографировать. Лучше всего – не трогать колючего зверя и дать ему возможность идти дальше в своих "ежовых" делах.

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Лучше совсем не трогать ежей
Лучше всего – совсем не трогать ежей / Фото Unsplash

Часто бывает, что ежей находят коты или собаки. Не нужно позволять вашему любимцу играть ежом. Это вызывает огромный стресс у животного и может привести к гибели ежа.

Кроме того, людям тоже лучше не трогать ежей и не брать их в руки. Эти милые животные могут переносить смертельно опасные болезни: бешенство, сальмонеллез, желтую лихорадку, лептоспироз, лишай. А на иголках у ежей могут жить паразиты: блохи и клещи. Поэтому лучшее решение – оставить ежа в покое.

Если вы найдете ежа на своем огороде, можно положить ему немного еды.

Чем можно накормить ежа

  • сырым несоленым мясом или фаршем,
  • кошачьим кормом,
  • вареным нежирным мясом,
  • небольшим количеством фруктов или овощей.

Ежам можно давать мясо, а вот молоко им вредит
Ежам можно давать мясо, а вот молоко им вредит / Фото Unsplash

Многие считают, что ежу нужно дать молока. Это миф! Молоко вызывает у ежей проблемы с пищеварением, обезвоживание и может даже привести к гибели животного. Поэтому ни в коем случае не давайте ежу молоко.

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Не волнуйтесь, если на вашем дворе или в огороде постоянно гуляют ежи. Они не приносят вреда, а наоборот, уничтожают вредных насекомых. Поэтому еж – друг людей и помогает им сохранить урожай.