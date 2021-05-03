Встретив ежа, многие хотят его накормить, взять на руки и сфотографировать. Лучше всего – не трогать колючего зверя и дать ему возможность идти дальше в своих "ежовых" делах.

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Лучше всего – совсем не трогать ежей / Фото Unsplash

Часто бывает, что ежей находят коты или собаки. Не нужно позволять вашему любимцу играть ежом. Это вызывает огромный стресс у животного и может привести к гибели ежа.

Кроме того, людям тоже лучше не трогать ежей и не брать их в руки. Эти милые животные могут переносить смертельно опасные болезни: бешенство, сальмонеллез, желтую лихорадку, лептоспироз, лишай. А на иголках у ежей могут жить паразиты: блохи и клещи. Поэтому лучшее решение – оставить ежа в покое.

Если вы найдете ежа на своем огороде, можно положить ему немного еды.

Чем можно накормить ежа

сырым несоленым мясом или фаршем,

кошачьим кормом,

вареным нежирным мясом,

небольшим количеством фруктов или овощей.



Ежам можно давать мясо, а вот молоко им вредит / Фото Unsplash

Многие считают, что ежу нужно дать молока. Это миф! Молоко вызывает у ежей проблемы с пищеварением, обезвоживание и может даже привести к гибели животного. Поэтому ни в коем случае не давайте ежу молоко.

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Не волнуйтесь, если на вашем дворе или в огороде постоянно гуляют ежи. Они не приносят вреда, а наоборот, уничтожают вредных насекомых. Поэтому еж – друг людей и помогает им сохранить урожай.