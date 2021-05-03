Зустрівши їжака, усі хочуть його нагодувати, взяти на руки й сфотографувати. Найкраще – не чіпати колючого звіра і дати йому змогу йти далі у своїх їжачих справах.
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Найкраще – зовсім не чіпати їжаків / Фото Unsplash
Часто буває, що їжаків знаходять коти або собаки. Не потрібно дозволяти вашому улюбленцеві гратися їжаком. Це викликає величезний стрес у тваринки й може призвести до загибелі їжака.
Окрім того, людям теж краще не чіпати їжаків, не торкатися їх та не брати до рук. Ці милі тваринки можуть переносити смертельно небезпечні хвороби: сказ, сальмонельоз, жовту лихоманку, лептоспіроз, лишай. А на голках у їжаків можуть жити паразити: блохи та кліщі. Тому найкраще рішення – дати їжаку спокій.
Якщо ви знайдете їжака на своєму городі, можна покласти йому трохи їжі.
Чим можна нагодувати їжака
- сирим несолоним м'ясом або фаршем,
- котячим кормом,
- вареним нежирним м'ясом,
- невеликою кількістю фруктів або овочів.
Їжакам можна давати м'ясо, а от молоко їм шкодить / Фото Unsplash
Чимало людей вважають, що їжаку потрібно дати молока. Це міф! Молоко викликає у їжаків проблеми з травленням, зневоднення й може навіть призвести до загибелі тваринки. Тому у жодному разі не давайте їжаку молоко.
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Не хвилюйтеся, якщо на вашому подвір'ї чи в городі постійно гуляють їжаки. Вони не приносять шкоди, а навпаки, знищують шкідливих комах. Тому їжак – помічник людей і допомагає їм зберегти урожай.