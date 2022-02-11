Когда золотистому ретриверу, которого зовут Мейбл, было 3 года хозяйка решила привезти домой еще одну собаку. Новому четырехлапому дали имя – Майло.

Интересно Хозяйка-волшебница: видео фокуса, что чрезвычайно поразил собаку

"Они оба очень ревнуют, если видят, что другой получает слишком много внимания. Я стараюсь заботиться о них одинаково, поэтому если делаю что-то для одного, сразу это и для другого", – рассказала хозяйка Керри Бартш.



Майло и Мейбл / Фото Carrie Bartsh

Несмотря на ревность, четырехлапые прекрасно ладят и любят вместе играть. Однако дружба не мешает им придумывать разные методы, чтобы привлечь к себе больше внимания.

Во время одной из прогулок Майло ранил лапу. "Мы уже возвращались домой, собаки занимались соревнованием по бегу, но когда они остановились, я увидела кровь на снегу. Я поняла, что Майло ранил лапу", – вспомнила Кэрри.

Читайте также 6 лет и 2 тысячи километров: как в США нашли давно потерянного кота

Дома хозяйка перевязала лапу Майло, что не понравилось Мейбл. Собака поняла, что рана привлекает внимание Кэрри, поэтому решила сделать вид, что тоже пострадала.



Пострадавшие собаки / Фото Carrie Bartsh

Для этого Мейбл легла перед женщиной, когда она меняла Майло повязку. Хозяйка отметила, что это было смешно, однако решила подыграть хитрой собаке. Теперь она заботится о двух раненых.

Почему нужно убирать за своими собаками: смотрите видео