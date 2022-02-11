Коли золотистому ретриверу, якого звати Мейбл, було 3 роки господиня вирішила привезти додому ще одного собаку. Новому чотирилапому дали імʼя – Майло.

Цікаво Господиня-чарівниця: відео фокусу, що надзвичайно вразив собаку

"Вони обоє дуже ревнують, якщо бачать, що інший отримує надто багато уваги. Я намагаюся піклуватися про них однаково, тому якщо роблю щось для одного, одразу це і для іншого", – розповіла господиня Керрі Бартш.



Майло та Мейбл / Фото Carrie Bartsh

Попри ревнощі, чотирилапі чудово ладнають та люблять разом грати. Проте дружба не заважає їм вигадувати різноманітні методи, аби привернути до себе більше уваги.

Під час однієї з прогулянок Майло поранив лапу. "Ми вже поверталися додому, собаки займалися змаганням з бігу, але коли вони зупинилися, я побачила кров на снігу. Я зрозуміла, що Майло поранив лапу", – пригадала Керрі.

Читайте також 6 років та 2 тисячі кілометрів: як в США знайшли давно загубленого кота

Удома господиня перев'язала лапу Майло, що не сподобалося Мейбл. Собака зрозуміла, що рана привертає увагу Керрі, тому вирішила вдати, що також постраждала.



Постраждалі собаки / Фото Carrie Bartsh

Для цього Мейбл лягла перед жінкою, коли вона змінювала Майло повʼязку. Господиня зазначила, що це було смішно, проте вона вирішила підіграти хитрій собаці. Тепер вона піклується про двох поранених.

Чому потрібно прибирати за своїми собаками: дивіться відео