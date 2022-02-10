Тварину дивовижним чином вдалося відшукати аж через 6 років. За цей час вона подолала шлях понад 2200 кілометрів.
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Думали, що тварина зникла назавжди
Еш зі своїми власниками мешкала в штаті Мен. Жінка на ім'я Деніс Сіллі усиновила тварину у 2014 році, коли та була кошеням. А в 2015-му Еш утекла з дому.
Коли більше ніж через 6 років до Сіллі зателефонував ветеринар з Флориди, вона здивувалася. Чоловік розповів, що знайшов її кішку.
Сіллі не розуміла, про що йдеться: адже вона не губила кішок у Флориді. І тільки після того, як лікар описав смугасту шубку тварини, Сіллі збагнула, що це її давно загублена кішка Еш.
Кішка повернулася до своїх перших власників / Фото Denise Cilley
Допоміг мікрочип
Знайти тварину допоміг мікрочип. За ним ветеринар дізнався, що кішку всиновили з притулку і що вона раніше мешкала у штаті Мен.
Привезти тварини з Флориди до штату Мен виявилося непростим завданням. Для цього Сіллі створила спільний збір коштів – адже потрібно було оплатити чималий рахунок з клініки та привезти кішку. Жінка таких грошей не мала.
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Спершу Сіллі навіть думала, що простіше буде знайти тварині новий дім у Флориді. Але потім зрозуміла, що має повернути свою улюбленицю.
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