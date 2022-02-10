Животное удивительным образом удалось отыскать спустя 6 лет. За это время оно проделало путь более 2200 километров.

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Думали, что животное исчезло навсегда

Эш со своими владельцами проживала в штате Мэн. Женщина по имени Денис Силли усыновила кошку в 2014 году, когда та была котёнком. А в 2015 Эш убежала из дома.

Когда более чем через 6 лет Силли позвонил ветеринар из Флориды, она удивилась. Мужчина рассказал, что нашел ее кошку.

Силли не понимала, о чем идет речь: она ведь не теряла кошек во Флориде. И только после того, как врач описал полосатую шубку животного, Силли поняла, что это его давно потерянная кошка Эш.



Кошка вернулась к своим первым владельцам / Фото Denise Cilley

Помог микрочип

Найти животное помог микрочип. По нему ветеринар узнал, что кошку усыновили из приюта и что она раньше проживала в штате Мэн.

Привезти животные из Флориды в штат Мэн оказалось непростой задачей. Для этого Силли создала совместный сбор средств – нужно было оплатить немалый счет из клиники и привезти кошку. У женщины таких денег не было.

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Сначала Силли даже полагала, что проще будет найти животному новый дом во Флориде. Но потом поняла, что должна вернуть свою любимицу.