В 20 веке их почти уничтожили: в Чернобыле фотоловушки зафиксировали редких животных – фото

В Чернобыльском заповеднике фотоловушки зафиксировали благородных оленей. Их почти уничтожили в начале 20 века, однако теперь они снова популяция восстанавливается - Pets

Редкие фото опубликовали на сайте заповидника. Там объяснили, что их удалось получить в рамках проекту "Полесье – дикая природа без границ".

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В Чернобыле зафиксировали редких животных

В Чернобыльском заповеднике объясняют, что олени издавна жили на Полесье. Однако потом популяция резко снизилась.

На начало 20 века их почти истребили,

– рассказали работники.



В начале 20 века оленей почти истребили / Фото Polesia - Wilderness without borders

Еще до 1986 года, до Чернобыльской трагедии, охотничьи хозяйства района несколько восстановили поголовье оленей. Но настоящего расцвета их популяция достигла в последние десятилетия.

Сегодня оленя благородного можно встретить практически в любом месте зоны отчуждения,

– рассказали в заповеднике.



В Чернобыле фотоловушки зафиксировали оленей / Фото Polesia – Wilderness without borders

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В Чернобыле олени теперь встречаются часто / Фото Polesia - Wilderness without borders

Что известно о благородных оленей Это парнокопытные млекопитающие, которые являются самым распространенным видом оленей в мире.

Из-за преследований людьми, наиболее сплошной ареал есть в Сибири.

В Украине на них можно охотиться, если получить лицензию.

Едят менее 300 видов растений, однако не едят хвою (когда в период голода таки съедят ее, то могут получить воспаление желудочно-кишечного тракта).

Предпочитают светлые леса и не могут выжить без пресной воды.

Живут в дикой природе ориентировочно 12 – 14 лет.

Обычно извне животные зимой – серовато-бурые, летом – красновато-бурые.

Стадо оленей, не у времена гона, чаще всего возглавляет старая самка. У нее собираются ее дети – 3 – 6 животных. Весной стадо распадается.

Источник: Чернобыльский заповедник

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