Рідкісні фото опублікували на сайті заповідника. Там пояснили, що їх вдалось отримати в рамках проєкту "Полісся – дика природа без кордонів".

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У Чорнобилі зафіксували рідкісних тварин

У Чорнобильському заповіднику пояснюють, що олені здавна жили на Поліссі. Проте згодом популяція різко знизилась.

На початок 20 століття їх майже винищили,

– розповіли працівники.



На початку 20 століття оленів майже винищили / Фото Polesia – Wilderness without borders

Ще до 1986 року, до Чорнобильської трагедії, мисливські господарства району дещо відновили поголів'я оленів. Та справжнього розквіту їх популяція досягла в останні десятиліття.

Сьогодні оленя шляхетного можна зустріти практично в будь-якому місці зони відчуження,

– розповіли у заповіднику.



У Чорнобилі фотопастки зафіксували оленів / Фото Polesia – Wilderness without borders

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.



У Чорнобилі олені тепер зустрічаються часто / Фото Polesia – Wilderness without borders

Що відомо про шляхетних оленів Це парнокопитні ссавці, які є найпоширенішим видом оленів у світі.

Через переслідування людьми, найбільш суцільний ареал є в Сибіру.

В Україні на них можна полювати, якщо отримати ліцензію.

Їдять щонайменше 300 видів рослин, однак не їдять хвою (коли в період голоду таки поїдять її, то можуть отримати запалення шлунково-кишкового тракту).

Надають перевагу світлим лісам та не можуть вижити без прісної води.

Живуть у дикій природі орієнтовно 12 – 14 років.

Зазвичай ззовні тварини взимку – сірувато-бурі, влітку – червонувато-бурі.

Стадо оленів, не у часи гону, найчастіше очолює стара самиця. Біля неї збираються її діти – 3 – 6 тварин. Навесні стадо розпадається.

Джерело: Чорнобильський заповідник

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