Рідкісні фото опублікували на сайті заповідника. Там пояснили, що їх вдалось отримати в рамках проєкту "Полісся – дика природа без кордонів".

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У Чорнобилі зафіксували рідкісних тварин

У Чорнобильському заповіднику пояснюють, що олені здавна жили на Поліссі. Проте згодом популяція різко знизилась.

На початок 20 століття їх майже винищили,
– розповіли працівники.

Чорнобиль олені рідкісні
На початку 20 століття оленів майже винищили / Фото Polesia – Wilderness without borders

Ще до 1986 року, до Чорнобильської трагедії, мисливські господарства району дещо відновили поголів'я оленів. Та справжнього розквіту їх популяція досягла в останні десятиліття.

Сьогодні оленя шляхетного можна зустріти практично в будь-якому місці зони відчуження,
– розповіли у заповіднику.

У Чорнобилі олені відновлюють свою популяцію
У Чорнобилі фотопастки зафіксували оленів / Фото Polesia – Wilderness without borders

У Чорнобилі олені майже відновили популяцію
У Чорнобилі олені тепер зустрічаються часто / Фото Polesia – Wilderness without borders

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