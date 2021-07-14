Рідкісні фото опублікували на сайті заповідника. Там пояснили, що їх вдалось отримати в рамках проєкту "Полісся – дика природа без кордонів".
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У Чорнобилі зафіксували рідкісних тварин
У Чорнобильському заповіднику пояснюють, що олені здавна жили на Поліссі. Проте згодом популяція різко знизилась.
На початок 20 століття їх майже винищили,
– розповіли працівники.
На початку 20 століття оленів майже винищили / Фото Polesia – Wilderness without borders
Ще до 1986 року, до Чорнобильської трагедії, мисливські господарства району дещо відновили поголів'я оленів. Та справжнього розквіту їх популяція досягла в останні десятиліття.
Сьогодні оленя шляхетного можна зустріти практично в будь-якому місці зони відчуження,
– розповіли у заповіднику.
У Чорнобилі фотопастки зафіксували оленів / Фото Polesia – Wilderness without borders
У Чорнобилі олені тепер зустрічаються часто / Фото Polesia – Wilderness without borders
Що відомо про шляхетних оленів
- Це парнокопитні ссавці, які є найпоширенішим видом оленів у світі.
- Через переслідування людьми, найбільш суцільний ареал є в Сибіру.
- В Україні на них можна полювати, якщо отримати ліцензію.
- Їдять щонайменше 300 видів рослин, однак не їдять хвою (коли в період голоду таки поїдять її, то можуть отримати запалення шлунково-кишкового тракту).
- Надають перевагу світлим лісам та не можуть вижити без прісної води.
- Живуть у дикій природі орієнтовно 12 – 14 років.
- Зазвичай ззовні тварини взимку – сірувато-бурі, влітку – червонувато-бурі.
- Стадо оленів, не у часи гону, найчастіше очолює стара самиця. Біля неї збираються її діти – 3 – 6 тварин. Навесні стадо розпадається.
Джерело: Чорнобильський заповідник
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