Редкие фото опубликовали на сайте заповидника. Там объяснили, что их удалось получить в рамках проекту "Полесье – дикая природа без границ".
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В Чернобыле зафиксировали редких животных
В Чернобыльском заповеднике объясняют, что олени издавна жили на Полесье. Однако потом популяция резко снизилась.
На начало 20 века их почти истребили,
– рассказали работники.
В начале 20 века оленей почти истребили / Фото Polesia - Wilderness without borders
Еще до 1986 года, до Чернобыльской трагедии, охотничьи хозяйства района несколько восстановили поголовье оленей. Но настоящего расцвета их популяция достигла в последние десятилетия.
Сегодня оленя благородного можно встретить практически в любом месте зоны отчуждения,
– рассказали в заповеднике.
В Чернобыле фотоловушки зафиксировали оленей / Фото Polesia – Wilderness without borders
В Чернобыле олени теперь встречаются часто / Фото Polesia - Wilderness without borders
Что известно о благородных оленей
- Это парнокопытные млекопитающие, которые являются самым распространенным видом оленей в мире.
- Из-за преследований людьми, наиболее сплошной ареал есть в Сибири.
- В Украине на них можно охотиться, если получить лицензию.
- Едят менее 300 видов растений, однако не едят хвою (когда в период голода таки съедят ее, то могут получить воспаление желудочно-кишечного тракта).
- Предпочитают светлые леса и не могут выжить без пресной воды.
- Живут в дикой природе ориентировочно 12 – 14 лет.
- Обычно извне животные зимой – серовато-бурые, летом – красновато-бурые.
- Стадо оленей, не у времена гона, чаще всего возглавляет старая самка. У нее собираются ее дети – 3 – 6 животных. Весной стадо распадается.
Источник: Чернобыльский заповедник
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