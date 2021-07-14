Редкие фото опубликовали на сайте заповидника. Там объяснили, что их удалось получить в рамках проекту "Полесье – дикая природа без границ".

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В Чернобыле зафиксировали редких животных

В Чернобыльском заповеднике объясняют, что олени издавна жили на Полесье. Однако потом популяция резко снизилась.

На начало 20 века их почти истребили,
рассказали работники.

Чернобыль олени редкие
В начале 20 века оленей почти истребили / Фото Polesia - Wilderness without borders

Еще до 1986 года, до Чернобыльской трагедии, охотничьи хозяйства района несколько восстановили поголовье оленей. Но настоящего расцвета их популяция достигла в последние десятилетия.

Сегодня оленя благородного можно встретить практически в любом месте зоны отчуждения,
 рассказали в заповеднике.

В Чернобыле олени восстанавливают свою популяцию
В Чернобыле фотоловушки зафиксировали оленей / Фото Polesia – Wilderness without borders

В Чернобыле олени почти восстановили популяцию
В Чернобыле олени теперь встречаются часто / Фото Polesia - Wilderness without borders

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