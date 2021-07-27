Людям позволят посещать животных в новом центре. Уже со следующей недели там будут проводить экскурсии с гидом.
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Центр по спасенными медведями переехал в Киевскую область
Перевезли животных потому, что еще после первого локдауну владельцам центра стало труднее платить за аренду.
Теперь 7 зверей поселили в селе Коцюбинское, что рядом с фондом спасения дивих животных,
– говорится в сообщении.
Владельцы создали для животных максимально приближены к природе условия с вольерами, берлигамы и бассейнами. Спасли всех животных из разных мест – цирков, притравочних станций и частных зверинцев.
Всех животных спасли из ненадлежащих условий и реабилитировали в приюте / Фото Pexels
Совладелица "Белой скалы" Марина Шквыря пояснила, что крупные хищники, которые выросли с людьми никогда не смогут вернуться в дикую природу.
Поэтому для них лучший вариант – большие реабилитационные центры с природными вольерами,
– заверила женщина.
Добавила также, что это единственный вариант. Потому что все остальные варианты трагические для животных.
Что известно о медвежом приюте "Белая скала"
- В 2018 году убежище "Белая скала" возник на основе приюта "Надежда".
- Существует в рамках Международного благотворительного фонда "Сохрани дикость".
- Приют создали с целью спасения медведей, страдающих от человеческой жестокости, для реабилитации и лечения животных.
- За время существования уже реабилитировали 10 медведей. Из них 5 направили в медвежий приют "Домажир" на Львовщине.
Источник: медвежий приют "Белая скала"
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