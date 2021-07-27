Людям дозволятимуть відвідувати тварин у новому центрі. Вже з наступного тижня там проводитимуть екскурсії з гідом.

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Центр з врятованими ведмедями переїхав на Київщину

Перевезли тварин тому, що ще після першого локдауну власникам центру стало важче платити за оренду.

Тепер 7 звірів поселили в селі Коцюбинське, що поруч із фондом порятунку дивих тварин,

– мовиться у повідомленні.

Власники створили для тварин максимально наближені до природи умови з вольєрами, берлігами та басейнами. Врятували всіх тварин з різних місць – цирків, притравочних станцій та приватних звіринців.



Усіх тварин врятували з неналежних умов та реабілітували в притулку / Фото Pexels

Співвласниця "Білої скелі" Марина Шквиря пояснила, що великі хижаки, які виросли з людьми ніколи не зможуть повернутись в дику природу.

Тому для них найкращий варіант – великі реабілітаційні центри з природними вольєрами,

– запевнила жінка.

Додала також, що це єдиний варіант. Тому що всі інші варіанти трагічні для тварин.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Що відомо про ведмежий притулок "Біла скеля" У 2018 році притулок "Біла скеля" виник на основі притулку "Надія".

Існує в рамках Міжнародного благодійного фонду "Збережи дикість".

Притулок створили з метою порятунку ведмедів, які страждають від людської жорстокості, для реабілітації та лікування тварин.

За час існування вже реабілітували 10 ведмедів. З них 5 скерували у ведмежий притулок "Домажир", що на Львівщині.

Джерело: ведмежий притулок "Біла скеля"

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