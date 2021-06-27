Могут чувствовать боль и радость: в Британии хотят защитить осьминогов и омаров

В Британии хотят принять закон, который будет защищать животных, наделенных чувствами. В него пытаются включить также осьминогов и омаров.

Проект закона влючает рыб и других позвоночных. Однако список могут расширить и беспозвоночными животными.

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Осьминоги и омары могут чувствовать боль и радость

Согласно с проектом закона, животных, испытывающих боль, радость или иные эмоции, следует защищать от страданий.

Влиятельный консервативный фонд благосостояния животных заявил, что в закон такжеследует включить некоторых беспозвоночных животных. Ведь они очень умные.

Ракообразные и головоногие, безусловно, чувствуют мир кардинально иначе, чем мы. Но важно то, что они переживают наслаждение и боль,

– рассказывают инициаторы изменений.



Инициаторы законодательных изменений говорят, что раки чувствуют боль и наслаждение / Фото Pixabay

Беспозвоночных хотят защитить от страданий

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В отчете фонда говорится, что беспозвоночных не предохраняют на законодательном уровне из-за того, что их организм сильно отличается от человеческого.

И организаторы приводят результаты исследований, которые свидетельствуют, что ракообразные и головоногие знают, как:

избегать хищников;

могут прибегать к компромиссам между болью и попаданием в нежелательную среду;

а также между болью и потребностью в пище.

Консервативный фонд благосостояния животных (CAWF) рассказывает, что Великобритания ежегодно вылавливает ориентировочно 73,6 тисяч тонн ракообразных и 12,1 тысяч тонн головоногих моллюсков.



В Британии предлагают законодательно защитить от страданий осьминогов / Фото Unsplash

Кстати, инициаторы изменений также говорят, что заказали независимый обзор по умности этих животных. Если к проекту закона внесут изменения, то это трансформирует вылов этих животных в Великобритании.

Реформа в отношении животных в Великобритании: коротко

Великобритания хочет на законодательном уровне признать животных разумными существами.

Для их защиты примут ряд законов. Один в палате лордов уже одобрили в первом чтении. Документ предусматривает официальное признание животных разумными существами .

. Еще примут несколько законопроектив, которые будут касаться различных сфер в обращении с животными: как привычном домашнем владении, так и разведении для прибыли.

Цель реформы – защитить животных и утвердить наказание за посягательство на их жизнь и свободу.

Более того, это запретит зарабатывать на животных из-за неконтролируемую продажу.

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