Экстренные службы прибыли на место происшествия. Пожарные разговаривали с женщиной, однако ситуация становилась все более тревожной.

Узнайте Как сделать ваш дом и сад более безопасными для собаки: важные советы

Одна из команд спасения предложила привлечь Дигби, чтобы спесик помог успокоить женщину. На удивление, это помогло: только он прибыл на место происшествия, женщина повернула голову и улыбнулась. Ей начали рассказывать историю собаки.

Дигби – терапевтический пес породы кокапу (смесь спаниеля и пуделя), который работает в пожарной службе с 2018 года.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества. Молодой женщине предложили встретиться с песиком, она согласилась и слезла с перил. Спасатели доставили ее в безопасное место. Сейчас она находится под наблюдением психиатров.

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