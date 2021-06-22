Екстрені служби прибули на місце події. Пожежники розмовляли з жінкою, однак ситуація ставала усе тривожнішою.
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Одна з команд порятунку запропонувала залучити Дігбі, щоб собака допоміг заспокоїти жінку. На диво, це допомогло: щойно песик прибув на місце події, жінка повернула голову й посміхнулася. Їй почали розповідати історію собаки.
Дігбі – терапевтичний пес породи кокапу (суміш спанієля й пуделя), який працює в пожежній службі з 2018 року.
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Після інциденту пожежна служба поділилася фотографією песика та історією у своєму твітері. Чимало ЗМІ написали про Дігбі й песика "осипали любов'ю".