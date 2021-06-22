Екстрені служби прибули на місце події. Пожежники розмовляли з жінкою, однак ситуація ставала усе тривожнішою.

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Одна з команд порятунку запропонувала залучити Дігбі, щоб собака допоміг заспокоїти жінку. На диво, це допомогло: щойно песик прибув на місце події, жінка повернула голову й посміхнулася. Їй почали розповідати історію собаки.

Дігбі – терапевтичний пес породи кокапу (суміш спанієля й пуделя), який працює в пожежній службі з 2018 року.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини. Молодій жінці запропонували зустрітися з песиком, вона погодилася й злізла з перил. Рятувальники доправили її в безпечне місце. Зараз вона перебуває під наглядом психіатрів.

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Після інциденту пожежна служба поділилася фотографією песика та історією у своєму твітері. Чимало ЗМІ написали про Дігбі й песика "осипали любов'ю".