Рассказываем об особенностях и характере собак породы бигль. Сколько стоит бигль, как правильно за ним ухаживать и научить командам, а также фото бигля смотрите в нашем материале.

Маленькие, компактные и выносливые бигли являются активными спутниками как для детей, так и для взрослых. Собаки этой породы веселые и игривые, а еще обладают одной особенностью – острым обонянием, поскольку происходят из группы гончих псов.

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Щенок породы бигль / Фото Pinterest

Их нос ведет их по жизни, и они никогда не бывают счастливей, чем когда услышат интересный аромат. Сначала эту породу выводили для охоты на мелких зверюшек, но в целом эти собаки очень ласковы ко всем членам семьи.

Жизненная статистика

Группа породы собак: гончие собаки Рост: 30 – 40 см высотой Вес: 8 – 13 килограмов Продолжительность жизни: от 10 до 15 лет

История породы



Бигли принадлежат к гончим собакам / Фото Pinterest

Происхождение слова "бигль" неизвестно. Бытует мнение, что оно происходит от французского слова "begueule", что означает "открытое горло", или от древнеанглийского слова "beag", что означает маленький. Другие считают, что это название происходит от французского слова "beugler", что означает дуть, или немецкого слова "begele", что означает ругать.

История породы также недостаточно исследована, поскольку породы, какими мы их знаем сегодня, на самом деле не развивались до 19 века. В греческих документах от 400 года до нашей эры описывают собак, похожих на биглей, и римляне, возможно, привезли их с собой в Англию и разводили их вместе с местными гончими.

Известно, что Вильгельм Завоеватель привез гончих Талбота (ныне вымерших) в Англию во время завоевания норманнами в 1066 году. Считается, что эти собаки были предками бигля и фоксхаунда.

Бигли стали популярными в Англии очень рано. Во времена правления Эдуарда II (1307 – 1327) и Генриха VII (1485 – 1509) были популярны мелкие гончие, называемые "карманными биглями".

В 1700-х годах охота на лис стала популярной в Англии, и порода бигль стала не нужной, поскольку больший по размеру фоксхаунд справлялся с охотой на лисицу гораздо лучше. Если бы не фермеры Англии, Ирландии и Уэльса, которые продолжали сохранять стаи для охоты на кроликов и зайцев, порода на тот момент могла бы вымереть.

В середине 1800-х годов преподобный Филипп Хонейвуд основал стаю биглей в Эссексе, Англия. Считается, что эти собаки являются предками современного бигля. Их разводили для охотничьих навыков, а не для внешнего вида. Томас Джонсон, англичанин, отвечал за разведение биглей, которые были одновременно привлекательными и хорошими охотниками.

Примерно в тот период американские кинологи начали импортировать эту породу из Англии для улучшения внешнего вида собственных собак. Из этих английских собак выводили особей средней высотой от 38 до 43 сантиметров, чтобы они могли охотиться на лису.



Бигли – прирожденные охотники / Фото Unsplash

Интерес имели к штамму бигля "патч", разведенному Виллетом Рэндаллом в Нью-Йорке примерно в 1880 году. Линия в основном белая с очень большим трехцветной пятном. Они были очень популярны в 1940-х и 1950-х годах, потому что умели быстро бегать.

Американский кинологический клуб и первый специализированный клуб "Бигль" были основаны в 1884 году. В том же году Американский клуб собаководства начал регистрацию биглей. В 1916 году пять членов Национального клуба биглей приобрели 508 акров в графстве Вестерн-Лоудон, штат Вирджиния, с целью проведения полевых испытаний.

Самое важное, что нужно знать о бигле – то, что он охотник. Его нос является важнейшей частью его анатомии, а голова всегда опускается к земле в поисках интересного запаха. Бигли имеют примерно 220 миллионов рецепторов по сравнению с мизерными 5 миллионов у людей.

Из-за своих небольших размеров и нежного темперамента, бигли могут жить в квартирах, если владельцы готовы выгуливать его несколько раз в день при любой погоде. Им нужно большое количество физических упражнений, движения и внимания. Оставшись наедине, бигль может очень соскучиться и начать вредить в квартире и сильно завывать.

Основные моменты, которые нужно знать о бигле

Бигля может быть трудно натренировать. Некоторые люди утверждают, что для полного прохождения тренировок может потребоваться до года.

Бигли могут скучать, если слишком долго остаются сами в доме. Оставшись на заднем дворе, бигль начнет искать способы развлечься, как правило, воя, копая или пытаясь спастись.

Самая распространенная причина, почему биглей передают спасательным группам, заключается в том, что их владельцы, или соседи устали от чрезмерного скуления и лая. Будьте уверены, что вы готовы работать со своей собакой для контроля чрезмерного шума.

Поскольку бигли являются охотниками, они могут заблудиться, если услышат в воздухе запах мелкого животного. Их нос контролирует мозг, и если они чувствуют что-то интересное, в их мире ничего другого уже существовать не может.

Хотя эти собаки очень нежные и ласковые, они могут стать очень упрямыми. Рекомендуется учить их послушанию.

Очень важно учитывать во время тренировок род породы, то есть то, что бигли – гончие охотники. Ознакомьтесь со всеми правилами дрессировки таких собак предварительно.

Бигли очень любят поесть, если в них будет такой шанс, они всегда буту переедать. Следите за количеством пищи, которую вы им даете, и не забудьте держать шкафы закрытыми, а мусорные баки надежно защищенными.

Научите детей уважать вашего бигля, пока он ест, а не подходить к нему и не дразнить его пищей.

Бигли не станут хорошими защитниками или собаками для охраны, поскольку они, как правило, дружелюбны к каждому, кого встречают.

Здоровье собаки и возможные физиологические осложнения



Нужно с детства заботиться о здоровье бигля / Фото Unsplash

Конечно, болеет каждая собака, но у породы бигль могут возникать следующие осложнения:

Болезнь межпозвоночных дисков. Спинной мозг окружен позвонковым столбом, а между костями позвоночного столба есть межпозвонковые диски, которые работают как амортизаторы и позволяют нормально двигать позвонками. Диски состоят из двух слоев, внешнего волокнистого слоя и внутреннего желеобразного слоя. Болезнь межпозвоночных дисков возникает, когда желеобразный внутренний слой выступает в позвоночный канал и выталкивается на спинной мозг. Зажим спинного мозга может быть минимальным, что вызывает боль в шее или спине, или может быть серьезным, вызывая потерю ощущений, паралич и отсутствие контроля над кишечником или мочевым пузырем. Повреждение, вызванное компрессией позвоночника, может быть необратимым. Лечение зависит от нескольких факторов, в частности местоположения, тяжести и времени до начала лечения. Часто в таких случаях требуется операция для снятия давления на спинной мозг.

Дисплазия тазобедренного сустава. Это наследственное состояние, во время которого бедро не прилегает плотно к тазобедренному суставу. У некоторых собак проявляется боль и хромота на одной или обеих задних ногах, но других внешних признаков дискомфорта нет. Рентгенологическое обследование – это верный способ диагностировать проблему. В любом случае, артрит может развиваться по мере старения собаки. Нельзя разводить собак с дисплазией тазобедренного сустава – поэтому, если вы покупаете щенка, попросите заводчика доказать, что родители прошли тестирование на дисплазию тазобедренного сустава.

Глаукома. Заболевание, характеризующееся высоким давлением в глазу. Из-за этого производится избыточная жидкость, которая выходит неправильно, вызывая повреждения зрительного нерва, что приводит к потере зрения и слепоте. Есть два типа глаукомы. Первичная, которая является наследственной, и вторичная, которая является результатом воспаления, опухоли или травмы. Как правило, глаукома поражает сначала один глаз, который будет красным, прищуренным, может слезится и казаться болезненным. Расширенный зрачок не будет реагировать на свет, а передняя часть глаза будет иметь беловатую, почти голубую окраску. Это приведет к потере зрения и, наконец, слепоте, иногда даже при лечении (хирургическое вмешательство или прием лекарств, в зависимости от случая).

Атрофия сетчатки, которая прогрессирует. Это дегенеративное расстройство глаз, которое со временем приводит к слепоте из-за потери фоторецепторов на задней части глаза. Эта болезнь проявляется за годы до того, как собака проявляет какие-либо признаки слепоты. К счастью, собаки могут использовать другие органы чувств, чтобы компенсировать слепоту, а слепая собака может жить полноценной и счастливой жизнью.

Дистихиаз. Это состояние возникает, когда дополнительный ряд ресниц (известный как дистихия) прорастает на железе в глазу собаки и выступает по краю. Это раздражает глаз и мешает вашей собаке. Дистихиоз лечится хирургическим путем с помощью заморозки избытка ресниц жидким азотом и их последующего удаления. Этот тип операции называется криоепиляцией и проводится под общим наркозом.

Эпилепсия. Неврологическое состояние, которое часто, но не всегда, наследуется. Эпилепсия может вызвать легкие или тяжелые приступы, которые могут проявляться как необычное поведение, например, неистовый бег, покачивания или даже потеря сознания. Долгосрочный прогноз для собак с идиопатической эпилепсией, как правило, очень хороший. Важно обследовать собаку у ветеринара для правильной диагностики (тем более, что приступы могут иметь другие причины) и лечения.

Гипотиреоз. Гипотиреоз – это расстройство щитовидной железы. Считается, что он отвечает за такие заболевания, как эпилепсия, облысение (выпадение шерсти), ожирение, вялость, гиперпигментация, пиодермия и другие кожные заболевания. Лечится препаратами и специальной диетой.

Карликовость. Это состояние, когда собака меньше нормы. Он может сопровождаться или не сопровождаться другими физическими отклонениями, такими как чрезвычайно короткие ноги.

Синдром китайского бигля. Это состояние, которое характеризуется широким черепом и косыми глазами. Достаточно часто у собак с СКБ есть проблемы с сердцем и нарушениями пальцев лап.

Людокация надколенника. Это распространенная проблема у маленьких собак, она возникает, когда надколенник, который состоит из трех частей – бедренной кости, надколенника (коленной шапки) и большеберцовой кости (икр) – неправильно выстроен. Это приводит к хромоте ноги или ненормальной ходьбе, подобной подпрыгиванию. Существует четыре степени люксации коленной чашечки: начиная от I степени – случайной люксации, что вызывает временную хромота сустава, до IV степени, когда поворот голени тяжелый, и коленную чашечку невозможно изменить вручную. Тяжелая степень люксации надколенника может потребовать хирургического вмешательства.

Если вы покупаете щенка, найдите хорошего кинолога, который сможет вас проконсультировать по всем вопросам и показать все сертификаты и медицинские справки.

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Кормление

Рекомендуемое ежедневная количество: от 3/4 до 1,5 стакана высококачественного сухого корма в день, разделенного на 2 приема пищи.



Бигли склонны к перееданию / Фото Unsplash

Важно! Сколько ест ваша взрослая собака, зависит от ее размера, возраста, телосложения, метаболизма и уровня активности. Собаки – это личности, как и люди, и им не всем нужно одинаковое количество пищи. Качество корма для собак, который вы покупаете, также имеет значение. Важно выбирать премиальный корм, который имеет международную сертификацию или тот, что советует вам ваш ветеринар.

Бигли очень любят воровать еду, поэтому важно весь корм, мусорные баки и другие продукты держать в безопасном месте, вне доступа для вашего любимца. Чрезмерное переедание может привести к увеличению веса и ожирения.

Если вы не уверены, имеет ли ваш бигль избыточный вес, проведите наглядный и практический тест:

Сначала посмотрите на него сверху вниз. Вы должны видеть четкую линию талии.

Затем положите руки на спину, большими пальцами вдоль позвоночника, пальцами разведите вниз. Вы должны чувствовать, но не видеть его ребра, не нажимая сильно.

Если вы не чувствуете ребра, похоже, что вашему биглю нужна диета. Кроме того, награждайте его лакомством умеренно.

Типы биглей и уход за собакой

Стандарт породы для бигля – трехцветный с черным седлом через всю спину, белыми ногами, грудью, животом и белым кончиком на хвосте, а также коричневым пятном на голове и вокруг спины.



Обычно бигли имеют трехцветную окраску / Фото Pinterest

Вторым наиболее распространенным сочетанием цветов является красный и белый рисунок на морде, шее, ногах и кончике хвоста. Независимо от их цвета, на хвосте у них обычно белый кончик, чтобы охотники могли видеть их, когда они охотятся в высокой траве.

Бигли имеют гладкую, плотную двойную шерсть, устойчивую к дождю. Их следует чистить щеткой со средней жесткостью или рукавицей для гончих собак (резиновая рукавица с подушечками на области ладони) по крайней мере раз в неделю, чтобы ослабить и удалить мертвый волос и ускорить рост новых фолликулов.

Бигли линяют, но поскольку их волосы короткие, это не слишком заметно. Их мех, как правило, становится толще зимой, поэтому весной они линяют больше. Это чистые собаки и, как правило, не требуют частого купания.

Вот несколько общих советов по уходу:

Очистка ушной полости. Воздух внутри ушей плохо циркулирует, что приводит к возникновению инфекции. Проверяйте их уши крайней мере каждые 2 недели на наличие признаков инфекции или серных накоплений. Никогда не допускайте попадания воды или масел в уши.

Чистка зубов. Зубы биглей нужно чистить по крайней мере два-три раза в неделю, чтобы устранить скопление зубного камня и бактерий, что прячутся внутри него. Ежедневная чистка зубов еще лучше, если вы хотите предотвратить заболевания десен и неприятный запах изо рта.

Ногти. Подстригайте ногти раз или два в месяц, если ваша собака не изнашивает их естественным образом, чтобы предотвратить проблемы. Если вы слышите, как они цокают по полу – это значит, что они слишком длинные. У собак на ногтях есть кровеносные сосуды, и если вы порежете слишком глубоко, возможно возникновение кровотечения. Это формирует у собаки негативный опыт, поэтому в следующий раз она может не даться на эту процедуру. Итак, если у вас нет опыта по обрезанию ногтей у собак, попросите ветеринара или грумера проконсультировать вас.

Приучайте бигля к ежедневному уходу и мытью, когда он еще щенок. Часто прикасайтесь к лапам, заглядывайте ему в рот. Сделайте груминг положительным опытом, наполненным похвалой и наградами. Это поможет в будущем без стресса проводить все процедуры.

Кожные признаки. Ухаживая, проверяйте бигля на наличие язв, сыпи или признаков инфекции, таких как покраснение, болезненность или воспаления на коже, носу, рту и глазах, а также на лапах. Глаза должны быть прозрачными, без покраснения и выделений. Тщательный еженедельный осмотр поможет вам рано выявить потенциальные проблемы со здоровьем.

Дети и другие домашние животные



Бигли любят всех вокруг / Фото Unsplash

Бигли дружелюбные и ласковые ко всем членам семьи, особенно к детям. Важно объяснять ребенку правила обращения с биглем, опираясь на их особенности породы. Как и в случае с каждой породой, вы всегда должны учить детей, как подходить к собакам и касаться их, и контролировать любые взаимодействия. Научите ребенка никогда не подходить к собаке, когда она ест или спит, или пытаться забрать еду. Ни одна собака, какой бы дружелюбной ни была, никогда не должна оставаться без присмотра наедине с ребенком.

Бигли наслаждаются компанией и не любят оставаться в одиночестве. Другая собака или даже кошка поможет удовлетворить их потребности в общении.

Характеристика породы

Адаптированность

1 2 3 4 5 Хорошо приспосабливается к жизни в квартире * Хорошо для начинающих владельцев * Уровень чувствительности * Может оставаться один * Переносит жаркую погоду *

Доброжелательность

1 2 3 4 5 Ласковый к семье * К детям * К другим собакам * К незнакомцам *

Потребности в здоровье и уходе

1 2 3 4 5 Линька * Потенциал слюнотечения * Легкость в уходе * Общее состояние здоровья * Потенциал к увеличению веса * Размер *

Дрессировка

1 2 3 4 5 Легкость тренировки * Интеллект * Потенциал к непослушанию * Склонность к лаю или вою * Потенциал к путешествиям *

Физические потребности

1 2 3 4 5 Уровень энергии * Интенсивность * Потребность в упражнениях * Игривость *

Цены на породу бигль