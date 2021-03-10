Розповідаємо про особливості та характер собак породи бігль. Скільки коштує бігль, як правильно за ним доглядати й навчити команд, а також фото біглів переглядайте у нашому матеріалі.

Маленькі, компактні та витривалі біглі є активними супутниками як для дітей, так і для дорослих. Собаки цієї породи веселі та грайливі, а ще володіють однією особливістю – гострим нюхом, оскільки походять з групи гончих псів.

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Цуценя породи бігль / Фото Pinterest

Їх ніс веде їх по життю, і вони ніколи не бувають щасливішими, ніж коли почують цікавий аромат. Спочатку цю породу виводили для полювань на дрібних звірят, але загалом ці собаки дуже ласкаві до всіх членів сім'ї.

Життєва статистика

Група породи собак: гончі собаки Зріст: 30 – 40 см заввишки Вага: 8 – 13 килограмов Тривалість життя: від 10 до 15 років

Історія породи



Біглі належать до гончих собак / Фото Pinterest

Походження слова "бігль" достеменно невідомо. Побутує думка, що воно походить від французького слова “begueule”, що означає “відкрите горло”, або від давньоанглійського слова ”beag”, що означає маленький. Інші вважають, що ця назва походить від французького слова “beugler”, що означає дути, або німецького слова “begele”, що означає лаяти.

Історія породи також не досить досліджена, оскільки породи, якими ми їх знаємо сьогодні, насправді не розвивалися до 19 століття. У грецьких документах від 400 року до нашої ери описують собак, схожих на біглів, і римляни, можливо, привезли їх з собою в Англію і розводили їх разом з місцевими гончими.

Відомо, що Вільгельм Завойовник привіз гончих Талбота (нині вимерлих) до Англії під час завоювання Норманом в 1066 році. Вважається, що ці собаки були предками бігля і фоксхаунда.

Біглі стали популярними в Англії дуже рано. За часів правління Едуарда II (1307 – 1327) та Генріха VII (1485 – 1509) були популярні дрібні гончі, звані “кишеньковими біглями”.

У 1700-х роках полювання на лисиць стало популярним в Англії, і порода бігль стала не потрібною, оскільки більший фоксхаунд справлявся із полюванням на лисицю набагато краще. Якби не фермери Англії, Ірландії та Уельсу, які продовжували зберігати зграї для полювання на кроликів та зайців, порода на той момент могла б вимерти.

У середині 1800-х років преподобний Філіп Хонейвуд заснував зграю біглів в Ессексі, Англія. Вважається, що ці собаки є предками сучасного бігля. Їх розводили для мисливських навичок, а не для зовнішнього вигляду. Томас Джонсон, англієць, відповідав за розведення біглів, які були одночасно привабливими та хорошими мисливцями.

Приблизно в той період американські кінологи почали імпортувати цю породу з Англії для покращення зовнішнього вигляду власних собак. З цих англійських песиків виводили собак середньою висотою від 38 до 43 сантиметрів, щоб вони могли полювати на лисицю.



Біглі – природжені мисливці / Фото Unsplash

Інтерес мали до штаму бігля "патч", розведеного Віллетом Рендаллом у Нью-Йорку приблизно в 1880 році. Лінія в основному біла з дуже великою триколірною плямою. Вони були дуже популярні в 1940-х і 1950-х роках, тому що вміли швидко бігати.

Американський кінологічний клуб та перший спеціалізований клуб "Бігль" були засновані в 1884 році. У тому ж році Американський клуб собаководства розпочав реєстрацію біглів. У 1916 році п'ять членів Національного клубу біглів придбали 508 акрів у графстві Вестерн-Лоудон, штат Вірджинія, з метою проведення польових випробувань.

Найважливіше, що потрібно знати про бігля – те, що він мисливець. Його ніс є найважливішою частиною його анатомії, а голова завжди опускається до землі у пошуках цікавого запаху. Біглі мають приблизно 220 мільйонів рецепторів в порівнянні з мізерними 5 мільйонами у людей.

Через свої невеликі розміри та ніжний темперамент, біглі можуть мешкати у квартирах, якщо власники готові вигулювати його кілька разів на день за будь-якої погоди. Їм потрібна велика кількість фізичних вправ, руху та уваги. Залишившись наодинці, бігль може дуже засумувати та почати шкодити у квартирі й сильно завивати.

Основні моменти, які потрібно знати про бігля

Біглів може бути важко натренувати. Деякі люди стверджують, що для повного проходження тренувань може знадобитися до року.

Біглі можуть нудьгувати, якщо занадто довго залишатимуться самі в будинку. Залишившись на задньому дворі, Бігль почне шукати способи розважитись, як правило, виючи, копаючи або намагаючись врятуватися.

Найпоширеніша причина, чому біглів передають рятувальним групам, полягає в тому, що їх власники, або сусіди втомилися від надмірного скавління та гавкоту. Будьте впевнені, що ви готові працювати зі своєю собакою для контролю надмірного шуму.

Оскільки біглі є мисливцями, вони можуть заблукати, якщо почують у повітрі запах дрібної тваринки. Їх ніс контролює мозок, і якщо вони відчувають щось цікаве, у їхньому світі нічого іншого вже існувати не може.

Хоч ці собаки дуже ніжні та ласкаві, вони можуть стати дуже впертими. Рекомендується навчати їх слухняності.

Дуже важливо враховувати під час тренувань рід породи, тобто те, що біглі – гончі мисливці. Ознайомтеся із всіма правилами дресирування таких собак попередньо.

Біглі дуже люблять поїсти, якщо в них буде такий шанс, вони завжди переїдатимуть. Слідкуйте за кількістю їжі, яку ви їм даєте, і не забудьте тримати шафи закритими, а сміттєві баки надійно захищеними.

Навчіть дітей поважати вашого бігля, поки він їсть, а не підходити до нього чи дражнити його їжею.

Біглі не стануть хорошими захисниками або собаками для охорони, оскільки вони, як правило, доброзичливі до кожного, кого зустрічають.

Здоров'я собаки та можливі фізіологічні ускладнення



Потрібно змалку дбати про здоров'я бігля / Фото Unsplash

Звісно, що хворіє кожен собака, але у породи бігль можуть виникати такі ускладнення:

Хвороба міжхребцевих дисків. Спинний мозок оточений хребцевим стовпом, а між кістками хребцевого стовпа є міжхребцеві диски, які працюють як амортизатори й дозволяють нормально рухати хребцями. Диски складаються з двох шарів, зовнішнього волокнистого шару та внутрішнього желеподібного шару. Хвороба міжхребцевих дисків виникає, коли желеподібний внутрішній шар виступає в хребетний канал і виштовхується на спинний мозок. Затиск спинного мозку може бути мінімальним, що спричиняє біль у шиї або спині, або може бути серйозним, спричиняючи втрату відчуття, параліч та відсутність контролю над кишківником чи сечовим міхуром. Пошкодження, спричинене компресією хребта, може бути незворотним. Лікування залежить від декількох факторів, зокрема місця розташування, тяжкості та часу до початку лікування. Часто у таких випадках потрібна операція для зняття тиску на спинний мозок. Операція не завжди є успішною.

Дисплазія тазостегнового суглоба. Це спадковий стан, під час якого стегно не прилягає щільно до кульшового суглоба. У деяких собак проявляється біль і кульгавість на одній або обох задніх ногах, але інших зовнішніх ознак дискомфорту немає. Рентгенологічне обстеження – це найпевніший спосіб діагностувати проблему. У будь-якому випадку, артрит може розвиватися в міру старіння собаки. Не можна розводити собак з дисплазією кульшового суглоба – тому, якщо ви купуєте цуценя, попросіть заводчика довести, що батьки пройшли тестування на дисплазію кульшового суглоба.

Глаукома. Захворювання, яке характеризується високим тиском в оці. Через це виробляється надмірна рідина, яка виходить неправильно, спричиняючи пошкодження зорового нерва, що призводить до втрати зору та сліпоти. Є два типи глаукоми. Первинна, яка є спадковою, і вторинна, яка є результатом запалення, пухлини або травми. Як правило, глаукома вражає спочатку одне око, яке буде червоним, сльозистим, примруженим і здаватиметься болючим. Розширена зіниця не буде реагувати на світло, а передня частина ока матиме білувате, майже блакитне забарвлення. Це призведе до втрати зору і, зрештою, сліпоти, іноді навіть при лікуванні (хірургічне втручання або приймання ліків, залежно від випадку).

Атрофія сітківки, що прогресує. Це дегенеративний розлад очей, який з часом спричиняє сліпоту через втрату фоторецепторів на задній частині ока. Ця хвороба виявляється за роки до того, як собака виявляє будь-які ознаки сліпоти. На щастя, собаки можуть використовувати інші органи чуття, щоб компенсувати сліпоту, а сліпа собака може жити повноцінним і щасливим життям.

Дистихіаз. Цей стан виникає, коли додатковий ряд вій (відомий як дистіхія) проростає на залозі в оці собаки і виступає по краю. Це подразнює око і заважає вашому собаці. Дистихіоз лікується хірургічним шляхом за допомогою заморозки надлишків вій рідким азотом і їх подальшого видалення. Цей тип операції називається кріоепіляцією і проводиться під загальним наркозом.

Епілепсія. Неврологічний стан, який часто, але не завжди, успадковується. Епілепсія може спричинити легкі або важкі напади, які можуть проявлятися як незвична поведінка, наприклад, несамовитий біг, похитування або навіть втрата свідомості. Довгостроковий прогноз для собак з ідіопатичною епілепсією, як правило, дуже хороший. Важливо обстежити собаку у ветеринара для правильної діагностики (тим більше, що напади можуть мати інші причини) та лікування.

Гіпотиреоз. Гіпотиреоз – це розлад щитоподібної залози. Вважається, що він відповідає за такі захворювання, як епілепсія, облисіння (випадання шерсті), ожиріння, млявість, гіперпігментація, піодермія та інші шкірні захворювання. Лікується препаратами та спеціальною дієтою.

Карликовість. Це стан, коли собака менша за норму. Він може супроводжуватися або не супроводжуватися іншими фізичними відхиленнями, такими як надзвичайно короткі ноги.

Синдром китайського бігля. Це стан, який характеризується широким черепом і косими очима. Досить часто у собак з СКБ є проблеми із серцем та порушеннями пальців лап.

Людокація надколінка. Це поширена проблема у маленьких собак і виникає, коли надколінник, який складається з трьох частин – стегнової кістки, надколінника (колінної шапки) та великогомілкової кістки (литок) – неправильно вибудований. Це спричиняє кульгавість ноги або ненормальну ходу, подібну до підстрибувань. Існує чотири ступені люксації колінної чашечки: починаючи від I ступеня, випадкової люксації, що спричиняє тимчасову кульгавість суглоба, до IV ступеня, коли поворот гомілки важкий, і колінну чашечку неможливо змінити вручну. Важкий ступінь люксації надколінка може потребувати хірургічного втручання.

Якщо ви купуєте цуценя, знайдіть хорошого кінолога, який зможе вас проконсультувати з усіх питань та показати усі сертифікати та медичні довідки.

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Годування

Рекомендована щоденна кількість: від 3/4 до 1,5 склянки високоякісного сухого корму на день, розділеного на 2 приймання їжі.



Біглі схильні до переїдання / Фото Unsplash

Важливо! Скільки їсть ваша доросла собака, залежить від її розміру, віку, статури, метаболізму та рівня активності. Собаки – це особистості, як і люди, і їм не всім потрібна однакова кількість їжі. Якість корму для собак, який ви купуєте, також має різницю. Важливо обирати преміальний корм, який має міжнародну сертифікацію або який радить вам ваш ветеринар.

Біглі дуже полюбляють красти їжу, тому важливо весь корм, сміттєві баки та інші продукти тримати у безпечному місці, поза доступом для вашого улюбленця. Надмірне переїдання може призвести до збільшення ваги та ожиріння.

Якщо ви не впевнені, чи має ваш Бігль надмірну вагу, проведіть наочний і практичний тест:

Спочатку погляньте на нього зверху вниз. Ви повинні бачити чітку лінію талії.

Потім покладіть руки на спину, великими пальцями вздовж хребта, пальцями розведіть вниз. Ви повинні відчувати, але не бачити його ребра, не натискаючи сильно.

Якщо ви не відчуваєте цього, схоже, що вашому біглю потрібна дієта. Крім того, нагороджуйте його ласощами помірковано.

Типи біглів та догляд за собакою

Стандарт породи для Біглів – триколірний з чорним сідлом через усю спину, білими ногами, грудьми, животом і білим кінчиком на хвості, а також коричневою плямою на голові та навколо спини.



Зазвичай біглі мають триколірне забарвлення / Фото Pinterest

Другим найбільш поширеним поєднанням кольорів є червоний і білий візерунок на морді, шиї, ногах і кінчику хвоста. Незалежно від їх кольору, на хвості у них зазвичай білий кінчик, щоб мисливці могли бачити їх, коли вони полюють у високій траві.

Біглі мають гладку, щільну подвійну шерсть, стійку до дощу. Їх слід чистити щіткою із середньою жорсткістю або рукавицею для гончих собак (гумова рукавиця з подушечками на області долоні) принаймні раз на тиждень, щоб послабити та видалити мертве волосся та пришвидшити ріст нових фолікулів.

Біглі линяють, але оскільки їх волосся коротке, це не надто помітно. Їх шуби, як правило, стають товщі взимку, тому навесні вони линяють більше. Це чисті собаки і, як правило, не вимагають частого купання.

Ось декілька загальних порад щодо догляду:

Очищення вушної порожнини. Повітря всередині вух погано циркулює, що спричиняє виникнення інфекції. Перевіряйте їх вуха принаймні кожні 2 тижні на наявність ознак інфекції або сірчаних накопичень. Ніколи не допускайте потрапляння води або масел у вуха.

Чистка зубів. Зуби біглю потрібно чистити принаймні два-три рази на тиждень, щоб усунути скупчення зубного каменю та бактерій, що ховаються всередині нього. Щоденне чищення зубів ще краще, якщо ви хочете запобігти захворюванню ясен і неприємному запаху з рота.

Нігті. Підстригайте нігті раз або два на місяць, якщо ваша собака не зношує їх природним чином, щоб запобігти проблемам. Якщо ви чуєте, як вони клацають по підлозі – це означає, що вони занадто довгі. У собак на нігтях є кровоносні судини, і якщо ви поріжете занадто глибоко, можливе виникнення кровотечі. Це формує у собаки негативний досвід, тому наступного разу вона може не датися на цю процедуру. Отже, якщо у вас немає досвіду з обрізання нігтів у собак, попросіть ветеринара чи грумера проконсультувати вас.

Привчайте бігля до щоденного догляду та миття, коли він є ще щеням. Часто торкайтеся його лап, заглядайте йому в рот. Зробіть грумінг позитивним досвідом, наповненим похвалою та нагородами. Це допоможе у майбутньому без стресу проводити усі процедури.

Шкірні ознаки. Доглядаючи, перевіряйте бігля на наявність виразок, висипань або ознак інфекції, таких як почервоніння, болючість або запалення на шкірі, носі, роті та очах, а також на лапах. Очі повинні бути прозорими, без почервоніння і виділень. Ретельний щотижневий огляд допоможе вам рано виявити потенційні проблеми зі здоров'ям.

Діти та інші домашні тварини



Біглі полюбляють усіх навколо / Фото Unsplash

Біглі дружні та ласкаві до усіх членів сім`ї, особливо до дітей. Важливо пояснювати дитині правила поводження з біглем, спираючись та їхні особливості породи. Як і у випадку з кожною породою, ви завжди повинні навчати дітей, як підходити до собак і торкатися їх, та контролювати будь-які взаємодії. Навчіть дитину ніколи не підходити до жодної собаки, коли вона їсть або спить, або намагатися забрати їжу. Жодна собака, якою б доброзичливою не була, ніколи не повинна залишатися без нагляду з дитиною.

Біглі насолоджуються компанією і не люблять залишатися наодинці. Інша собака або навіть кішка допоможе задовольнити їхні потреби у спілкуванні.

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Характеристика породи

Адаптованість

1 2 3 4 5 Добре пристосовується до життя у квартирі * Добре для власників-початківців * Рівень чутливості * Терпить бути наодинці * Переносить спекотну погоду *

Доброзичливість

1 2 3 4 5 Ласкавий до сім'ї * До дітей * До інших собак * До незнайомців *

Потреби у здоров'ї та догляді

1 2 3 4 5 Линяння * Потенціал слинотечі * Легкість у догляді * Загальний стан здоров'я * Потенціал до збільшення ваги * Розмір *

Дресирування

1 2 3 4 5 Легкість тренування * Інтелект * Потенціал до неслухняності * Схильність до гавкання чи виття * Потенціал до мандрів *

Фізичні потреби

1 2 3 4 5 Рівень енергії * Інтенсивність * Потреби у вправах * Грайливість *

Ціни на породу бігль

Згідно з оголошеннями на сайтах продажів, у середньому вартість щеняти бігль становить від 7 до 14 тисяч гривень. Подекуди трапляюються оголошення з вартістю 2 – 4 тисячі гривень за цуценя, проте є ризик натрапити не на чистокровного бігля, тому краще не ризикувати.