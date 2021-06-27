Путешествия, от которых захватывает дух: милый пес Бенджи объездил США и работает в больнице
Источник:24 канал
Эндрю из Калифорнии и его пес Бенджи путешествуют живописными уголками США. Кроме того, 30-килограммовый бернедудль развлекает маленьких больных пациентов.
Бенджи является сертифицированной терапевтической собакой в детской больнице Лос-Анджелеса. Во время пандемии путешествие и работа Эндрю и бернедудля были на паузе, и они развлекали больных онлайн.
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Путешествия бернедудля Бенджи и Эндрю
30-летний Эндрю Ласке с Венеса в Калифорнии имеет невероятно тесную связь со своей 4-летней собачкой Бенджи. Он называет его сыном и лучшим другом одновременно и никогда не оставляет надолго без внимания. Последние два года они путешествуют по разным штатам Америки и увидели много красивых мест.
Они захватили сердца тысяч поклонников по всему миру своими впечатляющими фото и видео активного отдыха.
Настоящими звездами интернета они стали, когда одно из видео набрало более 20 миллионов просмотров. На нем Эндрю катается на роликах с Бенджи на спине.
Катание на роликах в рюкзаке – основной способ перемещения для Бенджи и Эндрю, когда они путешествуют на небольшое расстояние. Бенджи очень любит такие путешествия, хотя они обычно короткие. Дело в том, что собака весит около 35 килограммов, и для Эндрю трудно катать его долго.
Нас часто останавливают. Люди в восторге от того, какой большой и милый Бенджи. Основные вопросы, которые нам задают: что это за порода и сколько весит собака,
– рассказал Эндрю.
Бенджи сопровождал Эндрю на лыжах, на бездорожье, на байдарках и во время серфинга. И он не просто сидит в стороне и наблюдает за хозяином, а ездит на спине.Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.
Большую часть путешествий Бенджи и Эндрю преодолевают на мотоцикле. Для собачки есть специальная люлька, в которой он вежливо и преимущественно в защитной маске наблюдает за дорогой.
Путешествия бернедудля Бенджи и его хозяина Эндрю / Фото с инстаграма lilmanlife
В профиле Бенджи часто появляются видео из ярких путешествий, которым хочется только по-доброму позавидовать.
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Впрочем, путешествия – это лишь одна часть жизни Бенджи и Эндрю. Их по-настоящему важное и доброе дело – посещение пациентов в больницах. Они радуют их своими искренними рассказами и просто присутствием.
Бенджи – сертифицированный терапевт в детской больнице. В пандемию посещение больных были запрещены, но Эндрю выкрутился и в этой ситуации. Он стал проводить онлайн-встречи и с помощью интернет-сервисов собирал деньги для больных в обмен на общение с Бенджи или его фото.
Что это за порода
- Это бернедудль, также известный как бернский горный пу.
- Порода является молодой и выведена примерно в начале 2000 годов. Возникла благодаря скрещиванию пуделя и бернского зенненхунда.
- Бернедудль – очень компанейский собака, который обожает проводить время с хозяевами, любит детей и шумные игры.
- Порода существует недолго, поэтому трудно делать точные прогнозы относительно характера отдельных собак. Иногда они получают больше черт пуделя, а иногда они больше напоминают бернцев.
- Бернедудли могут отличаться внешне: шерсть может быть кудрявой, волнистой или прямой и разной по цвету.