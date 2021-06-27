Бенджі є сертифікованим терапевтичним собакою у дитячій лікарні Лос-Анджелеса. Під час пандемії мандри і робота Ендрю й бернедудля були на паузі, і вони розважали хворих онлайн.

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Мандри бернедудля Бенджі та Ендрю

30-річний Ендрю Ласке з Венесу у Каліфорнії має неймовірно тісний зв’язок зі своїм 4-річним собачкою Бенджі. Він називає його сином і найкращим другом одночасно та ніколи не залишає надовго без уваги. Останні два роки вони мандрують різними штатами Америки і побачили чимало мальовничих місць.

Вони захопили серця тисяч шанувальників по всьому світу своїми вражаючими фото і відео з активного відпочинку.

Справжніми зірками інтернету вони стали, коли одне з відео набрало понад 20 мільйонів переглядів. На ньому Ендрю катається на роликах із Бенджі на спині.

Катання на роликах у наплічнику – основний спосіб переміщення для Бенджі та Ендрю, коли вони мандрують на невелику відстань. Бенджі дуже любить такі подорожі, хоч вони зазвичай є короткими. Річ у тім, що песик важить близько 35 кілограмів, і для Ендрю важко катати його довго.

Нас часто зупиняють. Люди в захваті від того, який великий і милий Бенджі. Основні запитання, які нам задають: що це за порода і скільки важить пес,

– розповів Ендрю.

Бенджі супроводжував Ендрю на лижах, на бездоріжжі, на байдарках і під час серфінгу. І він не просто сидить у стороні і спостерігає за хазяїном, а їздить на спині.