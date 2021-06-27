Бенджи является сертифицированной терапевтической собакой в ​​детской больнице Лос-Анджелеса. Во время пандемии путешествие и работа Эндрю и бернедудля были на паузе, и они развлекали больных онлайн.

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Путешествия бернедудля Бенджи и Эндрю

30-летний Эндрю Ласке с Венеса в Калифорнии имеет невероятно тесную связь со своей 4-летней собачкой Бенджи. Он называет его сыном и лучшим друг ом одновременно и никогда не оставляет надолго без внимания. Последние два года они путешествуют по разным штатам Америки и увидели много красивых мест.

Они захватили сердца тысяч поклонников по всему миру своими впечатляющими фото и видео активного отдыха.

Настоящими звездами интернета они стали, когда одно из видео набрало более 20 миллионов просмотров. На нем Эндрю катается на роликах с Бенджи на спине.

Катание на роликах в рюкзаке – основной способ перемещения для Бенджи и Эндрю, когда они путешествуют на небольшое расстояние. Бенджи очень любит такие путешествия, хотя они обычно короткие. Дело в том, что собака весит около 35 килограммов, и для Эндрю трудно катать его долго.

Нас часто останавливают. Люди в восторге от того, какой большой и милый Бенджи. Основные вопросы, которые нам задают: что это за порода и сколько весит собака,

– рассказал Эндрю.

Бенджи сопровождал Эндрю на лыжах, на бездорожье, на байдарках и во время серфинга. И он не просто сидит в стороне и наблюдает за хозяином, а ездит на спине.