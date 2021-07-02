В Бердянском зоопарке пополнение: там живет африканская львица
2 июля 2021 , 08:40Читати новину українською
Источник:фейсбук Бердянского зоопарка "Сафари"
В частном зоопарке "Сафари" родился африканская львица. Новую жительницу назвали Happy.
В Бердянском зоопарке рассказали, что животное уже могут увидеть посетители.
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Очередное пополнение в Бердянском зоопарке
Администрация зоопарка сообщила о пополнении и рассказала подробности о новой жительнице.
Happy очень игрива и контактна. Ее можно погладить и потрогать, а также сделать фото,
– рассказали в зоопарке.
К львенку Happy уже пускают посетителей / Фото с фейсбуке Бердянского зоопарка
Кстати, в мае в зоопарке примерно 50 зверей и птиц родили новое потомство. Тогда в зоопарке родились даже двойняшки обезьянок.
Что известно об африканской львице
- Львы считаются видом хищных млекопитающих из рода пантер, Котова.
- Обитают в различных частях Африки.
- Интересно, что львицы в дикой природе преимущественно охотятся группами. И для рождения младенцев идут от прайда.
- Львята рождаются беспомощными и слепыми. К 6 – 7 месяцев употребляют материнское молоко, а потом только мясо.
- В дикой природе количество африканских львов с каждым годом уменьшается.
- Издание "ВВС" пишет, что на 2021 их популяция насчитывает менее 20 тисяч особей.
- Хотя еще 50 лет назад их было ориентировочно 100 тисяч.
Источник: Википедия