У Бердянському зоопарку розповіли, що тварину вже можуть побачити відвідувачі.

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Чергове поповнення в Бердянському зоопарку

Адміністрація зоопарку повідомила про поповнення та розповіла деталі про нову мешканку.

Happy дуже грайлива і контактна. Її можна погладити і помацати, і зробити фото,

– розповіли в зоопарку.



До левиняти Happy вже впускають відвідувачів / Фото з фейсбуку Бердянского зоопарку

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.

До речі, у травні в зоопарку приблизно 50 звірів та птахів народили нове потомство. Тоді в зоопарку народились навіть двійнята мавпенят.