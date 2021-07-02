В Бердянском зоопарке рассказали, что животное уже могут увидеть посетители. 

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Очередное пополнение в Бердянском зоопарке

Администрация зоопарка сообщила о пополнении и рассказала подробности о новой жительнице.

Happy очень игрива и контактна. Ее можно погладить и потрогать, а также сделать фото,
 рассказали в зоопарке. 

В Бердянске родился львенок
К львенку Happy уже пускают посетителей / Фото с фейсбуке Бердянского зоопарка

Кстати, в мае в зоопарке примерно 50 зверей и птиц родили новое потомство. Тогда в зоопарке родились даже двойняшки обезьянок. 

Что известно об африканской львице

  • Львы считаются видом хищных млекопитающих из рода пантер, Котова.
  • Обитают в различных частях Африки.
  • Интересно, что львицы в дикой природе преимущественно охотятся группами. И для рождения младенцев идут от прайда. 
  • Львята рождаются беспомощными и слепыми. К 6 – 7 месяцев употребляют материнское молоко, а потом только мясо. 
  • В дикой природе количество африканских львов с каждым годом уменьшается.
  • Издание "ВВС" пишет, что на 2021 их популяция насчитывает менее 20 тисяч особей.
  • Хотя еще 50 лет назад их было ориентировочно 100 тисяч.
    Источник: Википедия 