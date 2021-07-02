В Бердянском зоопарке рассказали, что животное уже могут увидеть посетители.

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Очередное пополнение в Бердянском зоопарке

Администрация зоопарка сообщила о пополнении и рассказала подробности о новой жительнице.

Happy очень игрива и контактна. Ее можно погладить и потрогать, а также сделать фото ,

– рассказали в зоопарке.



К львенку Happy уже пускают посетителей / Фото с фейсбуке Бердянского зоопарка

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .

Кстати, в мае в зоопарке примерно 50 зверей и птиц родили новое потомство. Тогда в зоопарке родились даже двойняшки обезьянок.