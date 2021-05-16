У вольєрі павіанів – поповнення, народилася мавпа Фея, проте звірі не завжди належно ставляться до дітей. Співробітникам зоопарку довелося забрати Фею зі зграї, поки вона не підросте.

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Керівник зоопарку Ігор Кальченко розповів, що малюки з групи віком від року до півтора почали чомусь ставитися до маленької мавпи не дуже добре, тож її забрали від них, щоб врятувати.



У зоопарку народилася мавпа Фея / Фото 24 каналу

Двійня мавпенят у зоопарку

Є в зоопарку й двійня новонароджених мавпенят, найменших приматів Америки. Їх назвали на честь французького зоолога – "тамаріни Жоффруа".

Дорослі особи виростають не більші, ніж до 24 сантиметрів. Одне з мавпенят є хлопчиком, якого звати Оззі, натомість дівчинку назвали Одрі, їм майже 20 днів.



Дорослі тамаріни виростають не більші, ніж до 24 сантиметрів / Фото 24 каналу

"Поки вони їдять тільки молоко, невдовзі спробуємо давати їм кашу та фруктове пюре. Яблука та банани вони їстимуть вже з місяця", – розповіла співробітниця зоопарку Олена.

Народження рідкісних тигрів

Чергове поповнення й у рідкісних білих тигрів-альбіносів, Азіри та Француза – у них вже вчетверте народжується таке ж біле потомство.



В Азіри та Француза народилось потомство / Фото 24 каналу

Маленькі тигр та тигриця ще не мають імен, їм лише місяць, але вони вже тримаються на лапах й намагаються спілкуватися з іншими.

Коли тигренята підростуть, то за програмою обміну їх переведуть до іншого зоопарку. Поки ж вони мешкають у бердянському звіринці, який вже відкрили після карантину.



Тигренят переведуть до іншого зоопарку / Фото 24 каналу

Водночас місцеві фахівці зазначили, що у відповідному кліматі деякі тварини виводять потомство двічі на рік. Ще один невеликий бебі-бум очікують восени.