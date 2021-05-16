В вольере павианов – пополнение, родилась обезьяна Фея, однако звери не всегда должным образом относятся к детенышам. Сотрудникам зоопарка пришлось забрать Фею из стаи, пока она не подрастет.
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Руководитель зоопарка Игорь Кальченко рассказал, что детеныши из группы в возрасте от года до полутора начали почему-то относиться к маленькой обезьяны не очень хорошо, поэтому ее забрали от них, чтобы спасти.
В зоопарке родилась мартышка Фея / Фото 24 канала
Двойня обезьянок в зоопарке
Есть в зоопарке и двойня новорожденных обезьянок, маленьких приматов Америки. Их назвали в честь французского зоолога – "Тамарин Жоффруа".
Взрослые особи вырастают не больше, чем до 24 сантиметров. Одна из обезьянок мальчик, которого зовут Оззи, а девочку назвали Одри, им почти 20 дней.
Взрослые тамарины вырастают не больше, чем до 24 сантиметров / Фото 24 канала
"Пока они едят только молоко, вскоре попробуем дать им кашу и фруктовое пюре. Яблоки и бананы будут есть уже с месяца", – рассказала сотрудница зоопарка Елена.
Рождение редких тигров
Очередное пополнение и у редких белых тигров-альбиносов, Азиры и Француза – у них уже в четвертый раз рождается такое же белое потомство.
У Азиры и Француза родилось потомство / Фото 24 канала
Маленькие тигр и тигрица еще не имеют имен, им всего месяц, но они уже держатся на лапах и пытаются общаться с другими.
Когда тигрята подрастут, то по программе обмена их переведут в другой зоопарк. Пока же они живут в бердянском зоопарке, который уже открыли после карантина.
Тигрят переведут в другой зоопарк / Фото 24 канала
В то же время местные специалисты отметили, что в соответствующем климате некоторые животные выводят потомство дважды в год. Еще один небольшой бэби-бум ожидают осенью.