В вольере павианов – пополнение, родилась обезьяна Фея, однако звери не всегда должным образом относятся к детенышам. Сотрудникам зоопарка пришлось забрать Фею из стаи, пока она не подрастет.

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Руководитель зоопарка Игорь Кальченко рассказал, что детеныши из группы в возрасте от года до полутора начали почему-то относиться к маленькой обезьяны не очень хорошо, поэтому ее забрали от них, чтобы спасти.



В зоопарке родилась мартышка Фея / Фото 24 канала

Двойня обезьянок в зоопарке

Есть в зоопарке и двойня новорожденных обезьянок, маленьких приматов Америки. Их назвали в честь французского зоолога – "Тамарин Жоффруа".

Взрослые особи вырастают не больше, чем до 24 сантиметров. Одна из обезьянок мальчик, которого зовут Оззи, а девочку назвали Одри, им почти 20 дней.



Взрослые тамарины вырастают не больше, чем до 24 сантиметров / Фото 24 канала

"Пока они едят только молоко, вскоре попробуем дать им кашу и фруктовое пюре. Яблоки и бананы будут есть уже с месяца", – рассказала сотрудница зоопарка Елена.

Рождение редких тигров

Очередное пополнение и у редких белых тигров-альбиносов, Азиры и Француза – у них уже в четвертый раз рождается такое же белое потомство.



У Азиры и Француза родилось потомство / Фото 24 канала

Маленькие тигр и тигрица еще не имеют имен, им всего месяц, но они уже держатся на лапах и пытаются общаться с другими.

Когда тигрята подрастут, то по программе обмена их переведут в другой зоопарк. Пока же они живут в бердянском зоопарке, который уже открыли после карантина.



Тигрят переведут в другой зоопарк / Фото 24 канала

В то же время местные специалисты отметили, что в соответствующем климате некоторые животные выводят потомство дважды в год. Еще один небольшой бэби-бум ожидают осенью.