Большой и сильный пес Инго стал лучшим другом для совенка по кличке Полди. Животные проводят вместе все время.
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Друзья и их хозяйка живут в Германии. Совенок вылупился из яйца на 2 дня позже своих братьев и сестер. Малыш был слишком слабым и не смог бы выжить в дикой природе.
Малышу повезло, потому что его забрала в свой дом фотограф Таня Брандт. В семье уже жил пес породы бельгийская овчарка. Четвероногий Инго сразу начал опекаться совенком.
Пес сопровождает своего пернатого друга повсюду. А трогательные моменты этой дружбы регулярно попадают в объектив владелицы животных.
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