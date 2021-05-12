В городе действует организация "Tree House – Cats on work". Она помогает бороться с крысами экологическим путем – с помощью диких котов.

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"Коты на работе": как это работает

Активисты помогают с 2012 года и устроили для борьбы с грызунами более тысячи кошек. Их размещают по 2 – 3 особи в жилые или коммерческие помещения. Их задача – ликвидировать и отпугивать крыс. Коты, как правило, не съедают много крыс: в основном они сдерживают их размножение своими феромонами.



Котов подселяют по 2 – 3 особи на одну локацию / Фото с Unsplash

Владельцы недвижимости и бизнеса обеспечивают котов, работающих на них, едой, водой, убежищем и оздоровлением.

В большинстве случаев наши коты на работе становятся любимыми членами семьи или команды, а некоторые даже имеют собственные страницы в инстаграме,

– заявляют активисты.

Стоит ли выпускать кошек на улицу

Борцы с крысами в Чикаго – это дикие коты, а не домашние. Они по разным причинам не могут жить дома, поскольку имеют опыт длительного проживания на улице. Как отмечают в организации, на это есть разные причины: потеря среды обитания, вмешательство человека или отказ от контакта с людьми. Ранее многих таких кошек из-за "неблагоприятного характера" могли даже усыплять. Теперь же – они самостоятельны и независимы от воли человека.

Котов вылавливают, стерилизуют и вакцинируют перед тем, как доставить на "место работы". Каждого кота регистрируют на ответственного смотрителя, который должен о нем заботиться: обеспечивать еду, воду и убежище.

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Трудоустроить кота может каждый желающий, предварительно заполнив анкету. Однако активисты отмечают: тщательно рассматривают каждую заявку, поэтому не спешат с утвердительным ответом. Прежде всего они изучают условия, в которых будет "работать" кот.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.