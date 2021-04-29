Щенок с нарушениями слуха требует значительно больше внимания и заботы, чем обычные детеныши. Но этот малыш дарит своим хозяевам столько ласки и тепла, что все усилия не напрасны.

Малыш по кличке Моз пережил немало в своей жизни. Его подобрали на улице: у щенка местами не было шерсти, он был худым и несчастным.

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Брошенного глухого щенка спасли и взяли на передержку / Фото The DoDo

У глухой собаки не было шансов выжить на улице. Она не сумела бы вовремя отреагировать на опасность или сориентироваться в пространстве.

Когда Моз попал на передержку, он был так истощен, что проспал полтора дня. А когда проснулся и временный хозяин понюхал его – малыша немедленно отправили купаться.



Малыш Моз был обессилен и истощен / Фото The DoDo

Во временном доме, куда попал Моз, уже жили 3 взрослые собаки, которые тоже искали свой дом. Стая помогала Мозу адаптироваться: трогательно смотреть, как большие бойцовские псы заботились о малыше.

Том, мужчина, который взял собаку на передержку, искал постоянный дом для него. Он много гулял с собаками и мечтал найти новый дом недалеко: чтобы иметь возможность прогуливаться со спасенными собаками и видеть их как можно чаще.



Сначала ребенок наблюдал за собачкой из окна / Фото The DoDo

Одной из соседей была маленькая девочка, которая постоянно смотрела в окно и видела, как Том гуляет с собаками. Время от времени она выходила с мамой, чтобы погладить Моза.

Впоследствии Лилиен позволили даже погулять с Мозом.

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Так Лили впервые гуляла с Мозом / Фото The DoDo

Она была действительно поражена прогулкой с ним. Он маленький и они почти одного размера, – рассказывает мама девочки.

Однажды Том оставил щенка и Лилиен вместе. Когда он пришел, щенок и девочка мыло проводили время: ребенок рисовал, а собака спокойно сидела рядом с ней.



Так начиналась дружба между глухим щенком и девочкой / Фото The DoDo

А потом Тому нужно было поехать в командировку на 2 недели. Он оставил щенка семье Лили, а когда вернулся, понял – здесь малыш нашел свой постоянный дом.



Лили и собака быстро стали друзьями / Фото The DoDo

Теперь Моз живет за 2 квартала от Тома и они могут регулярно видеться и гулять вместе. Мечта доброго человека по имени Том действительно сбылась.



Щенок счастлив в своем новом доме / Фото The DoDo

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